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Brent petrol 51 dolar seviyesinde 

Hürriyet Haber
30.08.2017 - 09:44 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 09:44

Brent petrolün varil fiyatı ABD petrol stok verisi sonrası 51,93 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,02 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,16 doları görmüştü. Bu sabah 51,93 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla değişim göstermedi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,39 dolardan alıcı buldu. 
Dün Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının 5,8 milyon varil gerilediğini açıkladı. 

Standard and Poor's Global'ın verilerine göre, Meksika Körfezi'nde meydana gelen Harvey kasırgasının bölgedeki rafinerileri devre dışı bırakması nedeniyle ABD'nin günlük üretim kapasitesi 2,2 milyon varil azaldı. Uzmanlar, petrol rafinerilerinin geçici kapanmasına yol açan kasırganın enerji fiyatlarını bir miktar yükseltebileceğine ancak bunun kalıcı olmayacağına işaret ediyor. 

Öte yandan, Libya'da petrol boru hatlarını hedef alan saldırılar nedeniyle bazı petrol kuyularında üretimin tamamen durduğu bildirildi. Uzmanlara göre, söz konusu petrol kuyularının üretiminin durması, ülkedeki günlük petrol üretiminin 1 milyon varilden 350 bin varile düşmesine neden olacak. 

Petrol piyasasında bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı petrol stok verisi izlenecek. 

Etiketler: Brent petrol , Petrol fiyatları , petrol stok verisi
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