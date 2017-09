Bravo Necip Uysal

Çok sıcak ve nemli bir hava..



Bırakın orada oynamayı, tribünde bile maç izlemek çok zor..



Konsantre her iki takım içinde eksik.



Oyunu rakip sahaya yıkmak çok zor.

Buca kapalı kutu, kimse ne oynadığını bilmiyor.



Oyuncu kalitesi belli değil, başındaki hoca başarılı ve deneyimli bir hoca.



Bunların hepsi bir tafara kazanılan 3 puan çok önemli. Hemde bu sıcak havada..



İlk yarı vasatın üzerine çıkan oyuncu bile yok sahada. İki takımda maç bitse de, gitsek havasında.



Birkaç Quaresma ortası. Onların birinde bomboş Guti ama gol yok.



İkinci yarının 16. saniyesinde Guti' nin akıl dolu pasında Bobo' nun muhteşem golü, Beşiktaş' a galibiyeti getirdi.



Kartalın forvet arayışı devam ediyor ama Bobo da formayı bırakacak gibi gözükmüyor.



Maç içerisinde en beğendiğim oyuncu Necip. Gerçekten çok yetenekli ve istekli. Allah onu korusun. Bravo Schuster. Bu çocuğu bu takıma kazandırdığın için.



Hocalık sadece elde edilen başarılarla değil, yetiştirdiği oyuncularla da ölçülür. Ama İsmail' i, Onur' u da lütfen unutma.



Guti' nin yerine 80. dakikada oyuna giren Delgado, gerçekten orta sahaya haraketlilik kazandırdı. Hiç de kolay pes edeceğe benzemiyor.



Q7 fazla km yapamadan maçı tamamladı.



Ernst mücadeleci ve hırslı, fakat futbolunun üstüne fazla koymadan oynuyor. Ferrari dünün başarılı isimlerinden.



Hakemin gösterdiği kırmızı kart çok doğru bir karardı. İki tane net kırmızı kart daha göstermesi gerekiyordu. iki tane % 100 gollük pozisyonda tercihini sarı karttan yana kullandı. Bu sezon Beşiktaş' a karşı maçı 11 kişi bitirmek büyük başarı olacaktır diye düşünüyorum.



Hem sıcak hemde ramazan ayında oynanan futbol her ne kadar güzel olmasada alınan galibiyet sevinç verici.

(Bernd Schuster' in Erhan Güven' e bu kadar tahammül etmesine aklım almıyor)