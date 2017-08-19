MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Brad Pitt ve Angelina Jolie'ye tazminat şoku

    Brad Pitt ve Angelina Jolie'ye tazminat şoku

    AA
    19 Ağustos 2017 - 00:02Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 00:03

    Fransız temyiz mahkemesi, ABD'li aktör Brad Pitt ve aktris Angelina Jolie'nin, Fransa'daki şatolarının ışıklandırmasını yapan Odile Soudant'a 568 bin avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

    Mahkeme, Pitt ve Jolie hakkında, Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde yer alan, 17. yüzyıldan kalma bir yapı olan Miraval Şatosu'nun dekorasyonu sırasında ışıklandırmayı yapan Soudant'ın açtığı davayı karara bağladı.

    Soudant, Pitt ve Jolie'nin 2014 yılında evlilik törenlerinin yapıldığı şatonun 40 odası ve dışındaki 3 binanın ışıklandırmasıyla ilgili harcamalarının bir bölümünün karşılanması istemiyle açtığı davayı kazandı.

    Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin 19 Nisan'da Soudant lehine verdiği kararı onayarak, Pitt ve Jolie'nin 568 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

    Etiketler: Brad Pitt , Angelina Jolie , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri