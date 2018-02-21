Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>BP'den petrol tahmini

BP'den petrol tahmini

AA
21.02.2018 - 07:31 | Son Güncelleme:

BP’nin "Enerji Görünümü" raporunda 2030'lu yılların sonlarına doğru küresel petrol talebinin zirve yapmasının beklendiği bildirildi

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) küresel petrol talebinin 2030’lu yılların sonuna doğru zirve seviyesine ulaşacağını bildirdi.

BP’nin Enerji Görünümü raporunda hızlı büyüyen gelişen ekonomilerin enerji talebinde itici güç olduğunu, sürücüsüz elektrikli otomobillerin gelecek 20 yıl ulaştırmada devrim yaratmasının beklendiğini bildirdi.

Raporda halihazırda tüm dünyada elektrikli araçların sayısının 3 milyon olduğu, bu sayının 2040 yılı itibariyle toplam 300 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İlerleyen dönemde dünyada Uber benzeri taksi hizmeti veren sürücüsüz araçların ortaklaşa kullanımının yükselişe geçeceği, bunun da araç sahipliğine olan talebi düşüreceği bildirildi.

Raporda elektrikli araçların 2040 yılında kadar tüm dünyadaki yüzde 15’ini elektrikli araçların oluşturacağı belirtilirken, bu oranın toplu taşımada yüzde 30’a yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

Elektrikli araçların yükselişine rağmen, 2016 yılında benzinle çalışan araçların toplamda günlük 18,7 milyon varillik petrol tükettiği, bunun 2040 yılına kadar hemen hemen aynı seviyede kalmasının beklendiği bildirildi.

Raporda buna gerekçe olarak ise elektrikli araçların yükselişinin ve enerji verimliliğinde kaydedilen ilerlemenin küresel enerji talebindeki artışı dengelemesinin beklendiği belirtildi.

BP’nin temel senaryosunda yenilebilir enerjinin küresel enerji tüketimindeki payının bugünkü yüzde 4 seviyesinden 2040 yılında yüzde 14 seviyesine yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda ilişkin değerlendirmede bulunan BP’nin Üst Yöneticisi Bob Dudley küresel ölçekte karbon gazı emisyonun azaltılması için daha kararlı bir eylem planının uygulanması gerektiğini belirtti.

Ulaştırmada sürücüsüz araçlarla birlikte yaşanması beklenen değişikliklere ilişkin değerlendirmede bulunan BP Baş ekonomisti Spencer Dale ise “Sürücülere ücret ödemeniz gerekmediğinde, toplu taşıma hizmetlerinin maliyeti yüzde 40-50 seviyesinde azalacak. 2030’lu yıllarda ortaklaşa kullanılan araçlara büyük bir artış bekliyoruz.” dedi.

Etiketler: British Petroleum , bp , petrol tahmini
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri