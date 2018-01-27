Bozuk gıdaya rekor ceza

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, 2017 yılında gıda ve yem denetimleri açışından yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti. İl Müdürlüğü olarak 2017 yılında 11 bin 425 gıda denetimi yapıldığını 855 adet gıda ile yem numunesi alındığını belirtti. Yılmaz, “Bunların sonucunda gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 129 gıda ve 2 yem işletmesi olmak üzere toplam 131 gıda ve yem işletmesine 566 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 5 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İl Müdürlüğü olarak numune alımlarında gıdalardaki insan sağlığını riske eden kriterler ile taklit ve tağşişe yönelik tespitler üzerinde ağırlıklı olarak durulmaktadır” dedi.

TÜKETİCİ 174 ALO GIDA HATTINI ARASIN

Tüketicinin her hangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikâyet hakkı da bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerin ‘174 Alo Gıda Hattı’nı aramasını istedi.