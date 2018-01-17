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    Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına geldi

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    17.01.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye’nin PYD-YPG terör örgütüne yönelik olası Afrin operasyonu için, “Türkiye, sabrının son noktasına gelmiştir. Daha büyük riskleri göze almak gerekebilir. Türkiye, devletinin bekası için daha büyük risk gerektiren adım atmaktan çekinmeyecektir” dedi.

    Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

    AÇIK BİR TEHDİT

    “Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehditler ve risklerle karşı karşıya. Özellikle son günlerde Suriye Sınır Güvenliği Görev Gücü adı altında terörist bir ordu oluşturulması çabaları çok net biçimde gözüküyor. Hem bölgede bir terör koridoru oluşturulması hem bu terör koridorunun güvenliği için sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması ve bu oluşumun desteklenmesi Türkiye’nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ve milli güvenliğimiz açısından tartışmasız açık bir tehdittir.

    TÜRKİYE SABRININ SON NOKTASINA GELDİ

    Türkiye, Türk milleti ve Türkiye devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır. Ancak bazen riskleri ortadan kaldırmakla netice alınmayabilir. O zaman daha büyük riskleri göze almak gerekebilir. Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye devletinin bekası için riskleri ve tehditleri kaldırmanın dışında daha büyük risk gerektiren ve onunla ilgili adım atmayı gerektiren bir husus olduğunda bu adımı atmaktan çekinmeyecektir. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Türkiye’nin bundan sonraki gelişmelere kimse daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Bu konuda atılması gereken adımlar neyse Türkiye bu adımları atmakta kararlıdır.

    KİMSEDEN İCAZET ALMAYA İHTİYAÇ YOK

    Biz buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz. PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG’ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD-YPG’ye ABD’nin verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine destek verilmemesi gerekir. NATO’da müttefikimiz olan ABD’nin Türkiye’yi tehdit eden bir terör yapılanmasına destek vermesi kabul edilemez, izah da edilemez. Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye devletinin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur. Bu şu dakikada, şu saatte, şu gün olacak diye açıklama yapmamız doğru değil. Bunun vakti, ne zaman başlayacak, hedefi nedir, ne kadar sürecek, nerede duracak ilgililer kendi açısından değerlendiriyor.”

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    Etiketler: toplantı
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