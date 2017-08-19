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    Bozdağ: PKK ve FETÖ Almanya tarafından himaye görüyor

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 11:20Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 11:20

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK ve FETÖ Almanya tarafından himaye gördüklerini belirterek 'Türkiye düşmanlığına sığınak haline gelmiş bir Almanya var' dedi.

    Başbakan Yardımcı Bekir Bozdağ, Almanya ile yaşanan gerilimle ilgili olarak açıklama yaptı. Bozdağ yaptığı açıklamada, "PKK Almanya tarafından himaye ediliyor. FETÖ konusunda Almanya bir sığınak. Türkiye'ye karşı alınan tutumlar var. Türk halkı ile empati yapmalarında fayda var" ifadelerini kullandı. Bozdağ'ın açıklaması özetle şöyle: "PKK ve FETÖ Almanya tarafından himaye görüyorlar. Bütün bunlar ilişkilerimizi olumsuz etkiliyor. Türkiye düşmanlığına sığınak haline gelmiş bir Almanya var. Türkiye'nin Almanya'nın egemenlik haklarına tecavüz etme durumu söz konusu değildir. Hayır kampanyası yapanlara Alman siyasilerin destekleri Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık değil mi? Merkel'in yüzde 49'a karşı sorumluluğumuz var sözleri ne anlama geliyor? Türkiye'ye karşı konuşan herkes haddini bilmek zorundadır. Almanya'dan Türkiye düşmanı teröristleri istemeye devam edeceğiz. Adil Öksüz konusunda da henüz olumlu bir yanıt gelmedi."

    Etiketler: Bekir Bozdağ , ALMANYA , PKK , FETÖ
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