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    Bozdağ: Erken seçim yoktur vaktinde seçim vardır

    ANKARA
    11.01.2018 - 00:14 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti.

    Erken seçim iddialarıyla ilgili, AK Parti’nin açıklamalarının çok net olduğunu ve erken seçimin gündemlerinde bulunmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu: “MHP ve AK Parti’nin erken seçim talebi, düşüncesi, açıklaması yok ama sürekli bunu gündemde tutmak isteyen çevreler var. O çevrelere şunu söylüyorum; Türkiye’de geleceği tayin etmek, hesabı kitabı olanların yapacağı iş değil.

    Türkiye’nin seçimine karar verecek iktidardır. İktidarımız da uygulamalarıyla bu konudaki ilkesel duruşunu ortaya koymuştur. Biz çok net söylüyoruz, seçimler AK Parti döneminde her daim vaktinde oldu, 2019’da vaktinde olacaktır, erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır.” 

    Etiketler: Bekir Bozdağ , gazetehaberleri
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