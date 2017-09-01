Bozcaada’da silueti bozan yapılara temizlik

AMAÇ TURİZMİ GELİŞTİRMEK

71 sayfadan oluşan planda adanın mevcut turizmi mercek altına alındı. Planda, Bozcaada’nın ulaşım, barınma ve çevresel sorunlarının çözülmesi yönünde birtakım öneriler yer aldı. Öncelikle Çanakkale-Bozcaada arasında ulaşımı sağlayan feribot ve deniz otobüsü seferlerinde revizyon yapılması, adanın mevcut taşıma kapasitesi belirlendikten sonra işletme sayısı ve işletme niteliklerinin belediye tarafından denetlenmesi tavsiye edildi.

Adanın kısıtlı olan turizm süresinin uzatılabilmesi için turizm türünün çeşitlendirilmesi ve buna bağlı olarak turistik işletmelerin hizmet kalitesinin geliştirilmesi önerildi. Henüz taslak halinde olan planın son şeklini aldıktan sonra Belediye Meclisi’nin onayına sunulacağını söyleyen Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, amaçlarının ada turizmiyle işleyen bir planı uygulamak olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: “Son yıllarda Bozcaada’nın hem Çanakkale hem de Kuzey Ege turizminde lokomotif yerlerden biri olduğu bir gerçek. Bozcaada turizminin gelişmesine katkı sağlamak ve turizmin sağlam adımlarla ilerlemesi için böyle bir plan geliştirme ihtiyacı hissettik. Önemli uygulanabilir bir plan yapmak.”

ÖZGÜN HALİ İLE KORUNMALI

Planın en önemli bölümü ise adanın siluetini bozan yapılarla ilgili hazırlanan analiz bölümü oldu. Adanın siluetini bozan otel, kamu binaları ve devlet lojmanlarıyla ilgili, planda “Bu binalar ile ilgili detaylı analiz çalışmaları yapılarak Ada’nın siluetini bozan yapılar temizlenmeli, Ada özgün hali ile korunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Bozcaada’da bir barınma problemi olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: “Adanın siluetini bozan yapılar ‘sosyal konutlar’ dediğimiz yaklaşık 40 tane lojmandan oluşan bir bölge. Daha önceki Bozcaada fotoğraflarında bu bölgede 7 tane yel değirmeni olduğunu gördük. Bizim hayalimiz Bozcaada’nın eski dokusunu tekrar ortaya çıkarmak. Belki bir sene, iki sene içinde olmayacak ama gelecekteki hayalimizin Bozcaada’daki bu yel değirmenlerini oluşturduğu müthiş peyzajı tekrar yakalamak. Biz Bozcaada’nın betonlaşmasını istemiyoruz. Bozcaada’nın ciddi bir oranda imara açılmasını istemiyoruz. Ama şunu da kabul etmemiz lazım gerçekten Bozcaada’da bir konut problemi var. Bozcaada merkezine yakın noktalarda ada mimarisine uygun, bahçeleri olan bir konut alanının mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Amacımız merkeze yakın noktalarda silueti bozmayacak, Bozcaada’nın mimari dokusuna uygun, konut alanı oluşturmak, hatta silueti bozan sosyal konutları da yeni konut alanın içerisine taşıyıp silueti bozan bu yapıları ortadan kaldırarak orada yel değirmen-lerinden oluşan peyzajı tekrar yakalamak.”

TURİZM VE DOĞAL YAPI KORUNABİLİR

Taslak halinde olan plan ile ilgili toplantılar yaptıklarını ve önerilerde bulunacaklarını söyleyen Bozcaada Forumu ise turizm ve doğal yapının eş zamanlı olarak korunabileceğini şöyle vurguluyor: “Hazırlanan Turizm Master Planı taslağı adanın geniş bir fotoğrafını çekmiş. Planda turizmin geliştirilmesi için birtakım önerilerde bulunulmuş. Bozcaada’nın ruhuna uygun, sürdürülebilir bir turizm için, ‘Biz nasıl bir ada istiyoruz, turizmimizi nasıl yönlendirmeliyiz’ gibi konuları çok işlememiz lazım. Adanın ruhuna uygun önerilerimizi belediyeye sunacağız. Turizm geliştirilirken Bozcaada’nın doğal yapısı korunmalı.”