Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı

    AA
    19.01.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Çatalzeytin ve Cide'de etkili olan fırtına, hasara yol açtı.

    Saatteki hızı 87 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi aştı. Abana'da, sahil şeridindeki bazı evlerin duvarları göçerken, liman mevkisindeki turistik bir işletmenin sahil tarafındaki büfe ve soyunma kabinleri kullanılamaz hale geldi.

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtıFestival Meydanı, Harmason sahili ve ilçe merkezindeki çocuk parkı da dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınlarıyla doldu.

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtıAbana Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Acar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını yaptığı fırtınanın yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirterek şöyle devam etti:
    "Arkadaşlarımız fırtına haberini alınca teknelerinin başına koştu. Bölgemizde fırtına bekleniyordu ancak bu kadar kuvvetli olabileceğini tahmin etmiyorduk. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok balıkçı arkadaşımız teknelerinin başına koştu. Şu an için çok şükür olumsuz bir durum söz konusu değil."

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı
    "Barınaktaki 3 balıkçı teknesi battı"

    Cide ilçesinde ise sahildeki Murat Yenigün Caddesi'nde dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınları birikti. İlçede balıkçılık yapan Reşit Özden geceyi teknelerinin başında nöbet tutarak geçirdiklerini dile getirdi.

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı
    Dalgaların mendireğin üstünden aşarak barınağa girdiğine dikkati çeken Özden, "Gece boyunca ayaktaydık. Dalgalar çok kuvvetliydi. Sabah olunca Karadeniz'in meydana getirdiği tahribatları gördük. Barınaktaki 3 balıkçı teknesi battı. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı
    "Çatalzeytin'de son yılların en büyük ağır tahribatını oluşturdu"

    Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz da Karadeniz'in son yılların en ağır afetinin ilçelerinde yaşandığını belirtti.

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı
    Sahil şeridindeki kameriyelerin tahrip olduğunu aktaran Uğuz, şunları kaydetti:
    "Çatalzeytin'de son yılların en büyük ağır tahribatını oluşturdu. Sahil bandındaki kameriyelerimiz dalgalar nedeniyle parçalandı. Elektrik ve su altyapımız da büyük hasar var. Belediyemize ait sosyal tesisin lobisi sular altında. Aynı şekilde kapalı spor salonumuzun çevresinde de Karadeniz'in oluşturduğu hasarları görmek mümkün."
    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı

    Boyu 5 metreyi bulan dalgalar büyük hasara yol açtı

    Etiketler: Kastaöomu , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri