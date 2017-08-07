Boyteks, 101 ülkeye ihracat yaptı

Boyteksten yapılan açıklamaya göre, dünyanın da en büyük yatak ve döşemelik kumaş, halı üreticisi Boyteks, büyük bir başarıya daha imza attı. İplikten kumaş üretimine kadar bütün prosesleri ERP sistemi ile çalışan tam entegre tesislerde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Boyteks Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, yatak kumaşı, döşemelik kumaş ve halıda sadece bir tekstil ürünü değil; sağlık, güven ve konfor da sunduklarını belirtti.

Üretimde uyguladığı apre işlemleri ve yanmazlık testlerine büyük önem veren Boyteksin bu özellikleri nedeniyle de dünyanın dört bir yanında aranan marka olduğuna işaret eden Yıldırım, Küresel anlamda endüstriyel tekstilin en önemli markaları arasında yer alıyoruz.

Serinlik hissi veren Cooler, denge ve konsantrasyonu sağlayan Biorytmic Sleep, manyetik terapi etkisi sağlayan Magnerest gibi farklı teknolojilere sahip 100den fazla ürünümüzü, Ar-Ge ekibimizin yoğun çabaları ile yaşam alanlarına taşıyoruz. Boyteks inovasyon anlamında sektörün öncüsü ve böyle olmaya devam edecek dedi.



Önce insan sağlığı diyerek başarıya ulaştıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi: Gün boyu koşturmaca yoğun iş stresi beyin ve beden yorgunluğunun tek giderildiği yer olan uyku süreci insan sağlığı açısından çok önemli. Biz de tüm teknolojik adımları atarken önce insan sağlığını düşündük. Boyteks olarak sadece yatak kumaşı değil; döşemelik kumaşta dokuma, çözgülü örme, nubuk, ofis ve bahçe mobilyası kumaşları gibi çok geniş bir ürün çeşitliliğimiz mevcut. Halıda da rakiplerimize fark atan inovatif ve tasarımsal çözümlerimiz ile sektöre farklı bir soluk getiriyoruz.