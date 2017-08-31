Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Boynuzu kırık kurban kesilir mi?

Boynuzu kırık kurban kesilir mi konusu, hayvan pazarlarında araştırma yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebeplerle boynuzu hasar gören ya da boynuzu kırık olan hayvanları tercih eden vatandaşlar, İslami açıdan konunun detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, boynuzu kırık hayvandan kurbanlık olur mu? İşte, konuyla ilgili Diyanet bilgisi

Kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir. Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi (Tirmizî, Edâhî, 9; Merğînânî, el-Hidâye, VII, 159), küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.

Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?



Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir (İbnü’l-Hümâm, Feth, IX, 529).