Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Böylesi görülmedi... Sokak ortasında iğrenç hırsızlık

    Böylesi görülmedi... Sokak ortasında iğrenç hırsızlık

    İHA
    09.02.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:

    Denizli'de bankadan aldığı 92 bin lirası ile kaldırımda yürüyen adamın yanına gelen yankesici, önce İncekara'nın üzerine istifra etti ardından da şaşkınlığından faydalanıp çantadaki parayı alıp olay yerinden uzaklaştı.

    DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Saraylar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, bankadan parasını çeken 65 yaşındaki Bekir İ.'nin,  kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi, bilerek üzerine istifra edip uzaklaştı.

    Suç ortağı olan diğer iki kişi de temizleme bahanesiyle 65 yaşındaki İncekara'nın yanına yaklaştı. Yardım etme bahanesi ile İncekara'nın çantasındaki 92 bin lirayı aldı, iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Bir süre sonra parasının olmadığını fark eden İncekara, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın ve diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, 3 yankesiciyi belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Denizli , hırsızlık , Pamukkale , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri