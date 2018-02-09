Böylesi görülmedi... Sokak ortasında iğrenç hırsızlık

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Saraylar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, bankadan parasını çeken 65 yaşındaki Bekir İ.'nin, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi, bilerek üzerine istifra edip uzaklaştı.

Suç ortağı olan diğer iki kişi de temizleme bahanesiyle 65 yaşındaki İncekara'nın yanına yaklaştı. Yardım etme bahanesi ile İncekara'nın çantasındaki 92 bin lirayı aldı, iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra parasının olmadığını fark eden İncekara, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın ve diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, 3 yankesiciyi belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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