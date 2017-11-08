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    Haberler >Gündem>Böyle dolandırıcılık görülmedi: Akılalmaz 48 saat!

    Böyle dolandırıcılık görülmedi: Akılalmaz 48 saat!

    AA
    08.11.2017 - 19:41 | Son Güncelleme:

    Sinop'ta "Banka hesabınız FETÖ ve PKK üyeleri tarafından ele geçirildi." diyerek emekli öğretmen çifti 21 bin 800 avro ve 20 bin lira dolandırdıkları tespit edilen zanlılardan biri düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, emekli öğretmenler N.E. ve S.E'yi ayrı zamanlarda telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, banka hesaplarının FETÖ ve PKK üyeleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.

    Şüphelilerin söylediklerine inanan çift, hesaplarındaki tüm parayı çekmek için bankaya gitti. Banka görevlileri döviz hesabı olmasından dolayı istenilen parayı çekemeyen çiftin bir gün sonra gelmesini istedi.

    Emekli öğretmenlerin parayı çekemediğini öğrenen şüpheliler, karı kocaya iki gün boyunca telefonlarını açık tutmalarını, başka hiç kimseyle konuşmamalarını ve hatta evde ayrı odalarda beklemelerini söyledi.

    Aradan geçen zamanda telefonlarını hiç kapatmayan çift, ertesi gün ayrı ayrı bankalara giderek kendilerinden istenilen parayı hesaplarından çekti.

    KREDİ DE ÇEKTİLER

    Bankadaki hesaplarından çektikleri 21 bin 800 avroyu çantayla dolandırıcılara teslim eden çift, talep edilen 20 bin lirayı da kredi çekerek şüphelilerin verdiği banka hesabına havale etti.

    Bankada görevli bir memurun uyarması üzerine dolandırıldıklarını fark eden çift, emniyete şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri parayı elden alan zanlıyı tespit etti. Karayoluyla Gaziantep'e gittiği belirlenen şüpheli Salih K. (26), ekiplerce Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

    Zanlının üzerinde yapılan aramada, giysilerinin çeşitli yerlerine sakladığı 21 bin 800 avro ele geçirildi.  Havale edilen 20 bin lira ise dolandırıcıların eline geçmeden bloke edildi.  21 bin 800 avro mağdur çifte teslim edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
    Bu arada İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşlara bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.


    Etiketler: dolandırıcı , Dolandırıcı , PKK
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