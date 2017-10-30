Böyle yakalanmıştı... Ne dediği ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü işgale giden askerler, Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatoğlu ve Türkmen Tekin’i tanklarla ezerek şehit etti. Ahmet Kocabay ise Yarbay Fatih Sönmez tarafından şehit edildi. Toplamda 30 kişi ise yaralandı.

Emniyet müdürlüğüne giden ekipte, aralarında eski emniyet müdürü Mithat Aynacı’nın da bulunduğu 23’ü tutuklu 67 kişi hakkında dava açıldı. İçinde askerlerin bulunduğu ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) aracından asker üniforması ile indirilen Mithat Aynacı’nın askerleri emniyetin işgali sırasında yönlendirdiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mithat Aynacı’ya 55 yıla kadar hapis istedi.

"MİTHAT AYNACI CUMHURBAŞKANI’NIN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri’de görmeye başladığı davada ilk olarak, Mithat Aynacı ile aynı ZPT’nin içerisinde yakalanan astsubay okulu öğrencisi Ahmet Gök ifade verdi. Ahmet Gök ifadesinde, o gece yaşananları şöyle anlattı:

“Mithat Aynacı sürekli telefonla yazışıyordu. ‘Hava desteği lazım. Helikopter lazım’ diyordu. Astsubay Osman Akkaya zırhlı araçtan dışarı çıkıp havaya ateş etti. Bu sırada halk tepki gösteriyordu. Mithat Aynacı bizlere, “Türkiye’nin her yeri alındı. Sadece İstanbul kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’yi terk etti. Her habere inanmayın. Sadece TRT haberlerine bakın. Teslim olmayın” diyordu.

Aşağı inmeyeceğimizi, vatandaşa ateş etmeyeceğimizi söyledik. Sonra gelen polis memurlarına teslim olduk. Mithat Aynacı üniforma ile teslim olmak istemedi. ‘Tişört verin öyle teslim olacağım’ dedi. Halk ZPT’nin üzerine çıkmıştı. Polisler gelip Mithat Aynacı’yı ZPT’den çıkarttı. Biz de teslim olduk.”