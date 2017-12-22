Böyle yakalanmıştı, her şeyi itiraf etti! Teröristlerin paniği telsiz yansıdı!

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda yaşanan terör saldırıları üzerine özelikle bölgenin kırsal alanlarında başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Giresun’un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası’nda geçen 23 Ekim’de gittiği kahvedekilerin ihbarıyla yakalanan ’Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan, sorgusundan sonra tutuklandı. Geçen 16 Aralık’ta, Yağlıdere ilçesi kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan diğer terörist Ziya Mehmet Yıldırım ise oluşturulan özel ekip tarafından sorgulanıyor.



TERÖRİSTİN İFADESİYLE YENİ SIĞINAK BULUNDU



Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda sorgulanan teröristin itiraf gibi ifadeleri doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, bölgede birçok noktaya baskın düzenledi. Yağlıdere kırsalında yapılan arazi arama taraması sırasında, PKK terör örgütünün kullandığı belirlenen bir sığınak ele geçirildi. Sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi, dürbün, telsiz ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzenekleri bulundu.



Başlarında ’Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer’in olduğunu öne süren Yıldırım’ın ifadelerinin, bölgede daha önce yakalanan Tolucan’ın verdiği ifadelerle benzerlik taşıdığı öğrenildi.



EKİPLER BÖLGEYİ DİDİK DİDİK ARIYOR



Kentte bu gelişmelerin ve Trabzon’un Tonya ilçesinde de toprağa gömülü halde çok sayıda mühimmat, el bombası ve bomba düzeneğinin ele geçirilmesinin ardından, bölgede 4-5 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda jandarma ve polis özel harekat ekipleri de kırsal alanlara kaydırıldı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da destek verdiği operasyonlara takviye birlikler de eşlik ediyor.



KIŞ ÜSLENMELERİ DARBE ALDI



Bölgenin özellikle yüksek kesimlerindeki karlı alanlarda da yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında, zırhlı araçlar ise güzergh boyunca önlem alıyor. Çok sayıda güvenlik gücüde yaylaların giriş-çıkış noktalarına konuşlandırıldı.



PANİK TELSİZE YANSIDI



Operasyonlarda son günlerde örgüte ait çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirilirken,bölgede sıkışan teröristlerin yaşadığı panik telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsiz konuşmalarından yardım talebinde bulundukları tespit edilen ve zor duruma düştüğü anlaşılan terörist grubun bölgede sıkıştığı belirtildi. Yaklaşık 8 aylık gıda ihtiyaçlarının ele geçirilmesiyle bölgede hareket kabiliyeti azalan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hefefleniyor.



Bölgede operasyonların süreceğini bildiren yetkililer, yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarını da yineledi.

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