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    Böyle transfer mesajı görülmedi! Ünlü CEO'ya şok sözler...

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 16:51Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 16:52

    Trabzon yerel basınında yerel alan haberlere göre Trabzonspor'un transferlerinde rol oynayan menajerin attığı bir tweet Trabzonspor yönetim kurulu üyesi, Yemek Sepeti'nin eski sahibi ve şu anki CEO'su Nevzat Aydın'ı hedef aldı. Aydın, mesaja çok sert tepki gösterdi. Menajer ise mesajı sildi.

    İddiaya göre Trabzonspor'un Göztepe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Kucka'nın attığı mükemmel gol sonrası Slovak oyuncunun transferinde rol oynayan menajer Özkan Doğan, daha önce bu transferi üstü kapalı şekilde eleştirdiği belirtilen Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Aydın'a önce laf attı sonra da geri adım...

    Aydın, twitter hesabından gol sonrası 'Kapak olsun sepete' diye yazdı. 

    Bu tweet sonrasında bordo mavili taraftarlar büyük tepki gösterince Doğan yaptığı paylaşımı kaldırdı.

    'ÇOCUKLUK ARKADAŞIMA YAZDIM' DEDİ...

    Ardından ise "Çocukluk arkadaşım İzmirli Mustafa Sepet ile tatlı dalaşma sonucu attığım tweet başka yerlere çekildi. kimseyi kastederek atmadım. Saygılar" mesajını paylaştı.

    Bu sözlere Nevzat Aydın'dan da yanıt gecikmedi. Aydın, Doğan'ın ilk paylaşımına "Bunun gibilere Trabzonspor yöneticisine bunu söyleme cesaretini verenler düşünsün" cevabını verirken paylaşımın silinmesi ve açıklama gelmesi üzerine bu kez "Silmiş bile. Duruş da yok. Terbiyesiz, korkak adamlar bunlar.Hakikaten yuh. İnsanda azıcık utanma olur" ifadelerini kullandı. (Haber61)

    Böyle transfer mesajı görülmedi Ünlü CEOya şok sözler...

    Böyle transfer mesajı görülmedi Ünlü CEOya şok sözler...

    Böyle transfer mesajı görülmedi Ünlü CEOya şok sözler...

     

     

    Etiketler: Trabzonspor , yönetici , mesaj
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