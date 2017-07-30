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    Böyle sürerse 2 dünya yetmez

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 21:29Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 21:29

    Dünya genelinde insan kaynaklı tüketim eğilimlerini inceleyen “Global Footprint Network” (Küresel Ayak İzi Ağı) adlı uluslararası kuruluş uyardı: 2017’nin ilk 7 ayında gezegenimizin 1 yılda yenileyebileceğinden daha fazla kaynak kullandık.

    Sürdürülebilir gelişme ve çevre koruma konularında çalışan oluşum, dünyada bir yılda bitki ve hayvanlardan üretilen gıda ile temiz su gibi kaynakların doğal yenilenme tarihinin 2017 için 2 Ağustos’a gerilediğini duyurdu. Açıklamada, “2 Ağustos 2017 itibarıyla bizler doğadan, gezegenin bir tam yıl için yenileyebileceğinden daha fazla kaynak kullanmış olacağız.

    ÜRETİLENDEN FAZLA TÜKETİLDİ

    Bu 7 ay içinde, okyanuslar ve ormanların absorbe edebileceğinden daha fazla karbon saldığımız, daha fazla balık avladığımız, daha fazla ağaç kestiğimiz ve daha fazla su tükettiğimiz anlamına geliyor” dendi. Global Footprint Network, 2017 yılı itibarıyla insanlığın ekolojik kaynaklara talebinin yılda “1.7 Dünya” kadar olduğunu belirtirken, yeni talep hedefinin 2050 yılına kadar “1 Dünya”ya geriletilmesi gerektiğini vurguladı.

    Etiketler: gazetehaberleri , dünya , Global Footprint Network
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