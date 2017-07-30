Böyle sürerse 2 dünya yetmez

Sürdürülebilir gelişme ve çevre koruma konularında çalışan oluşum, dünyada bir yılda bitki ve hayvanlardan üretilen gıda ile temiz su gibi kaynakların doğal yenilenme tarihinin 2017 için 2 Ağustos’a gerilediğini duyurdu. Açıklamada, “2 Ağustos 2017 itibarıyla bizler doğadan, gezegenin bir tam yıl için yenileyebileceğinden daha fazla kaynak kullanmış olacağız.

ÜRETİLENDEN FAZLA TÜKETİLDİ

Bu 7 ay içinde, okyanuslar ve ormanların absorbe edebileceğinden daha fazla karbon saldığımız, daha fazla balık avladığımız, daha fazla ağaç kestiğimiz ve daha fazla su tükettiğimiz anlamına geliyor” dendi. Global Footprint Network, 2017 yılı itibarıyla insanlığın ekolojik kaynaklara talebinin yılda “1.7 Dünya” kadar olduğunu belirtirken, yeni talep hedefinin 2050 yılına kadar “1 Dünya”ya geriletilmesi gerektiğini vurguladı.