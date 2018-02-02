Eşi Özlem Katipoğlu ile geceye katılan Berkay, çıkışta Uluğ ile ilgili sorulara, “Biz küçük kardeşleri severiz. Herkes haddini bilecek. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Evet doğru, barıştık” yanıtını verdi.

Bir süre sonra mekandan çıkan Derya Uluğ’a, gazeteciler Berkay’ın sözlerini dinletti. Bunun üzerine Derya Uluğ, “Arkadaşlar bu konulara girmesek. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Yeni barıştık, böyle söylediyse ayıp etmiş” diyerek yoluna devam etti.

Berkay ile eşi Özlem Katipoğlu, yeni aldıkları lüks cipleriyle mekandan ayrıldı.





