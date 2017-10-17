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    Böyle parka böyle tepki

    Mehmet CANDAN / DHA
    17.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

    İZMİR Balçova’da bulunan İnönü Caddesi, Üçkuyular Meydanı'nda bir kadın sürücü, otomobilini yaya geçidine park ederek aracının başından ayrıldı.

    Uzun süre gelmeyen sürücüye çevredekiler tepki gösterdi. Otomobilin üzerine 'Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım' ve 'Yaya geçidi ve engelli rampası sığırı' yazıları yapıştırıldı.

    Bu sırada otomobilin yanına gelen sürücü yazıları görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadın sürücüye tepki göstererek, "Benim evimde hasta var. Buraya hangi hakla arabanı koyarsın? Burası yaya geçidi" dedi.

    Çevresindekilerden özür dileyen sürücüye tepkiler dinmedi. Hatasını anlayan kadın sürücü daha sonra otomobiline binerek caddeden uzaklaştı. 

    Etiketler: trafik kuralları , park etme , gazetehaberleri
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