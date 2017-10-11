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    Böyle oturma odası görülmedi!

    AA
    11.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Ankara'da bir eve operasyon yapan polis ekipleri, özel düzenekle kurulmuş alüminyum folyo ile kaplı bez dolap içinde kenevir yetiştirildiğini belirledi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Natoyolu Caddesi'ndeki bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı.  Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler, B.V. isimli şahsın kenevir yetiştirdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde B.V'nin eve gelmesiyle baskın düzenledi.

    Böyle oturma odası görülmediAnkara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin de destek verdiği operasyonda ekipler, evin oturma odasını kenevir tarlasına çeviren ve esrar imal eden B.V'yi gözaltına aldı.

    Böyle oturma odası görülmediB.V'nin Hint kenevirini yetiştirebilmek için alüminyum folyo ve bez dolap kullanarak, özel düzenekle sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay sera oluşturduğunu belirlendi.

    Böyle oturma odası görülmediMamak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yapılan aramada, çok sayıda Hint keneviri, fanus içerisinde çok sayıda Hint keneviri fidanı, 40 kilo esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaç, gübreli toprak, ısı ve nem ölçer aletler ele geçirildi.
    Gözaltına alınan B.V'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
    Böyle oturma odası görülmedi

    Böyle oturma odası görülmedi

     

    Etiketler: Ankara , Mamak , kenevir
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