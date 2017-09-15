Böyle 'kutladı': Arabasına neler yazdırmış?

Afyonkarahisar Işıklar Beldesi’nde oturan bir çocuk babası Rıdvan Çöygün, anlaşamadığı gerekçesiyle 6 yıllık eşi S. Çöygün’e boşanma davası açtı. Afyonkarahisar Adliyesi’nde bugün görülen duruşmada, hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti ise anneye verildi.

TUR ATTI

Kararın ardından Rıdvan Çöygün otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, adliye etrafında ve yaşadığı Işıklar Beldesi’nde tur attı. Çöygün, otomobilinin plakasının önÿkısmına ’boşandım’, arka kısmına ’kurtuldum’ arka camına ise ’Cehennemin dibine kadar yolun var" yazdıran büfe işletmecisi Rıdvan Çöygün, "Anlaşamıyorduk, geçinemiyoruz. Şiddetli geçimsizlik vardı. Sonunda boşandım. Ben de bu mutluluğumu böyle paylaşmak istedim. Sanırım böyle bir olay da Türkiye’de bir ilk olacak. Herkes bilsin ki bugün benim en mutlu günüm, inanın düğünümde bile bu kadar mutlu olmamıştım. Oh be dünya varmış, yaşasın huzur, huzur gibisi yok" dedi.