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    Böyle 'kutladı': Arabasına neler yazdırmış?

    DHA
    15.09.2017 - 20:36 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 21:39

    AFYONKARAHİSAR’da, anlaşamadığı gerekçesiyle eşinden boşanan 25 yaşındaki Rıdvan Çöygün, gelin arabası gibi süslediği otomobilinin ön plakasına ’boşandım’, arka plakasına ’kurtuldum’ yazdırıp adliye çevresinde tur attı.

    Afyonkarahisar Işıklar Beldesi’nde oturan bir çocuk babası Rıdvan Çöygün, anlaşamadığı gerekçesiyle 6 yıllık eşi S. Çöygün’e boşanma davası açtı. Afyonkarahisar Adliyesi’nde bugün görülen duruşmada, hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti ise anneye verildi.

    TUR ATTI

    Kararın ardından Rıdvan Çöygün otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, adliye etrafında ve yaşadığı Işıklar Beldesi’nde tur attı. Çöygün, otomobilinin plakasının önÿkısmına ’boşandım’, arka kısmına ’kurtuldum’ arka camına ise ’Cehennemin dibine kadar yolun var" yazdıran büfe işletmecisi Rıdvan Çöygün, "Anlaşamıyorduk, geçinemiyoruz. Şiddetli geçimsizlik vardı. Sonunda boşandım. Ben de bu mutluluğumu böyle paylaşmak istedim. Sanırım böyle bir olay da Türkiye’de bir ilk olacak. Herkes bilsin ki bugün benim en mutlu günüm, inanın düğünümde bile bu kadar mutlu olmamıştım. Oh be dünya varmış, yaşasın huzur, huzur gibisi yok" dedi.

    Etiketler: afyonkarahisar , Rıdvan Çöygün , boşanma
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