Böyle kaza görülmedi... 6 araç hurdaya döndü

Alınan bilgiye göre, Remzi Çay'ın kullandığı 34 HK 1082 plakalı tırın dorsesinin üzerinde bulunan kepçe, Debboylar mevkisindeki rampada henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıkıp düştü.

Tırdan düşen kepçe, park halindeki 17 TP 873 plakalı traktör ve römorkuna, 17 TE 588 plakalı otomobile, 10 LL 839 plakalı kamyonete, 17 TH 076 plakalı otomobile, 17 TF 811 plakalı kamyona ve hareket halindeki Emrah Evin'in kullandığı 17 TC 560 plakalı hafif ticari araca çarparak zarar verdi. Yaşanan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile durumu görüntüledi.

Toplam 6 aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.

YAPACAK HİÇBİR ŞEYİM YOKTU

Kazayı yaşayan sürücü Emrah Evin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki trafik yoğunluğundan kurtulmak üzere kazanın olduğu yola girdiğini söyledi.

Böyle bir olayı daha önce hiç görmediğini ve duymadığını ifade eden Evin, şokta olduğunu belirterek, "Debboylar mevkisinden Ezine yoluna çıkmak istedim. Yokuşu çıkmaya başladığımda önümde giden tırın üzerinden düşen kepçe üzerimize gelmeye başladı. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bir aracı tamamen ezdi ve aracı da önüne katarak gelmeye başladı. Şans eseri önüne kattığı araçlar benim aracıma çarpınca makine yön değiştirerek bu kez bir traktörün ve kasasının üzerinden geçerek bir başka araca çarptı. Bu araçları da önüne katan iş makinesi kamyona çarparak durabildi." dedi.

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