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Böyle izdiham görülmedi! Kapılar açıldı ve onlara hücum edildi

Hürriyet Haber
11 Ağustos 2017 - 14:45Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:45

Antalya’da teknolojik ürünler firmasının indirim kampanyasıyla açtığı yeni mağazasında izdiham yaşandı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir teknolojik ürünler firmasının indirim kampanyasıyla açtığı yeni mağazasında izdiham yaşandı. Mağaza önünde kampanyadan faydalanmak için uzun kuyruk oluşturanlar, kapılar açılınca indirimli ürünleri olabilmek için birbiriyle yarıştı.

Böyle izdiham görülmedi Kapılar açıldı ve onlara hücum edildi

Bir teknoloji markasının Antalya merkezde dördüncü mağazası Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesinde üzerinde indirim kampanyasıyla açıldı.

Böyle izdiham görülmedi Kapılar açıldı ve onlara hücum edildi

Mağaza önünde saatler önce uzun kuyruklar oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte yüzlerce Antalyalı indirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarışınca mazağa içi ve dışında izdiham yaşandı.

Böyle izdiham görülmedi Kapılar açıldı ve onlara hücum edildi

Açılışa özel indirimli televizyonlar, cep telefonları, bilgisayar, kameralar, küçük ev aletlerinin kutuları havalarda uçuştu. İzdihamın yaşanması nedeniyle çağrılan polis bile mağazaya girmekte güçlük çekti. Mağazaya zorla girebilen polis güvenlik görevlilerinde yardımıyla vatandaşları içeriye sırayla almaya çalıştı.

Böyle izdiham görülmedi Kapılar açıldı ve onlara hücum edildi

İzdiham nedeniyle bazı vatandaşlar ise fenalaştı. Vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Alışveriş için mağazaya sabah erken saatlerde geldiklerini belirten bazı vatandaşlar, izdihama rağmen istediği ürünleri aldıklarını söyledi.

Etiketler: izdiham , teknoloji mağazası açılışı , alışveriş izdihamı
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