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    Hürriyet >Dünya>Böyle görüntülendiler!

    Böyle görüntülendiler!

    Hürriyet Haber
    08.10.2017 - 18:58 | Son Güncelleme:

    Türkiye, Irak ve Rusya'nın çatışmasızlık konusunda uzlaştığı Suriye'nin İdlib kentinde Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor.

    Öte yandan Haber ajansı AP, İdlib'te terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra'nın devam olan Heyet Tahrir el-Şam mensuplarına ait olduğu iddia edilen 2 fotoğrafı yayınladı. 

    Associated Press'e göre, El Kaide bağlantılı Ibaa haber ajansı tarafından servis edilen bu fotoğrafta, terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam militanlarının, İdlib vilayetinde Suriye ordusundan aldıkları Ebu Dali köyünde ilerlerken görüldüğü bildiriliyor.

    Ajansın haberinde "Ebu Dali'deki çatışma, İdlib'deki militanlara karşı Türkiye destekli operasyonun eli kulağında olduğuna dair haberler gelirken yaşandı" denildi.

    SINIRDA HAREKETLİLİK

    İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile askeri araçlar Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

    İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de devam etti.

    Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi.

    Sınır hattına konuşlanan araçların zaman zaman yer değiştirdiği görülürken, bazı iş makineleri ve kamyonların da askeri araçların kullandığı sınırdaki yolları onardığı gözlendi.

    Etiketler: Tahrir El Şam , terörist , operasyon , Türkiye , ÖSO
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