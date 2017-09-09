Böyle dolandırıcılık görülmedi

Dolandırıcıların son kurbanı ev kadını Nurayet Şahsuvar (52) oldu. Dolandırıcılar Şahsuvar’ı arayıp, telefonu hiç kapattırmadan 120 bin liraya aldığı otomobilini 95 bin liraya sattırdırdı ve parayı aldı.



Büyükçekmece’de yaşayan bir çocuk annesi Nurayet Şahsuvar’ı ev telefonundan arayan dolandırıcılar, “FETÖ mensupları şuanda sahte kimlik ile aracınızı noterde satıyor” dedi. Kendisini “Başkomiser Hakan Bulut” olarak tanıtan dolandırıcı, Şahsuvar’a operasyon için üç ay önce 120 bin TL’ye aldığı sıfır kilometre otomobilini bir galeriye giderek satmasını söyledi. Dolandırıcıların söylediklerini yerine getiren Şahsuvar, otomobilini 95 bin liraya galericiye sattı. Şahsuvar içerisinde 95 bin lira bulunan para dolu poşetle noterden ayrıldı.



Şahsuvar, sürekli telefonda konuştuğu dolandırıcının yönlendirmesiyle para dolu poşeti bir ara sokakta bırakarak uzaklaştı. Arkadan gelen dolandırıcı parayı alarak kaçtı. Evine gelen Şahsuvar başından geçenleri eşine anlatmasıyla dolandırıldığını anladı. Şahsuvar’ın şikâyette bulunması üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarından parayı alan dolandırıcının eşkalini belirledi. Dolandırıcıları arama çalışmaları devam ederken Şahsuvar’ın galerici hakkında savcılığı yaptığı şikâyet üzerine otomobile “satılamaz” şerhi koyuldu.