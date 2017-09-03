Böyle arkadaş düşman başına!.. 'Az daha 100 kişi ölecekti'

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde arife günü gece 03.30 saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaşı ile tartışan yıkama yeri sahibi Mustafa Çelebi sabah saatlerinde iş yerinde elektriğini olmadığını fark etti. Elektrik trafosundaki tellerden şüphelenen Çelebi, daha sonra güvenlik kamerasını izleyince, tartıştığı arkadaşının gece saatlerinde iş yerine geldiğini ve şarteli indiğini gördü.

"FARK ETMESEYDİK 100 KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLECEKTİ"

Mesaj ile arkadaşıyla yazışan Mustafa Çelebi, arkadaşının “şartel mi attı” mesajından şüphelenerek iş yerindeki pürüzleri kontrol etti. Devamlı şartellerin atması ile prizleri kontrol eden Mustafa Çelebi, daha sonra farklı elektrik tellerinin sokulduğu prizin demire dolandığını gördü.

Bayram sabahı kesimin yapılacağı yere en az 100 kişinin geleceğini belirten Mustafa Çelebi, olası bir faciadan döndüklerini belirterek, “Gece saat 3 buçukta, geliyor elektrik trafosunun şartellerini kapatıyor, kablolarını söküyor, makineleri bozuyor, makineler arıza yapmaya başlıyor. Su borusunu patlatıyor, içini tıkatıyor, su giderlerini arıza yaptırıyor. Elektrik prizleri içine kablolar sokuyor. Kamera kayıtlarında bunun farkına varmasaydık belki de çok daha kötü şeyler olabilirdi. Bir gün öncesinden tartışmıştık. Tehdit etti. Ama böyle bir şeye başvurdu. Gerisini Allah bilir. Gece telefonu şarja taktım, sabah kalktığımda yine aynı. Bu işte bir iş var dedim. Kamera kayıtlarına yöneldim, elektrik yok. Elektrik trafosuna gittim, tüm kablolar sökülmüş bir vaziyette, kendim tamir ettim. Mesaj attım ’benden mi biliyorsun’ diye cevap yazmış, hakaretler yağdırmaya başladı. Sürekli şartel atıyor, bazı bölümler çalışmıyor. Hepsini tek tek kontrol ettim. Prize tel sokmuş, başka teli de demire dolamış, kaçak akım rölesi olmasa bittik, öyle diyeyim açıkçası. Bunların hepsini yapan, benim samimi bir arkadaşım aslında ama niye böyle bir şey yaptığını hala daha akıl fikir erdirmiş değilim. Bayramın birinci günü sabahı burada yaklaşık, 100’e yakın insan vardı. Fark etmeseydik 100 kişi elektrik akımına kapılıp ölecekti. Niye böyle bir şey yaptı hala anlamış değilim ama adli makamlar elbette bunun cezasını verecektir” dedi.