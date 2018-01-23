Böyle aradılar: Yürekler ağızlara geldi

Afrin'deki PKK/YPG-PYD mevzilerinden Hatay'ın Hassa ilçesindeki Aşağıfakılı Mahallesi'nde 2 araziye havan topu atıldı. Atılan toplar nedeniyle arazilerde çukurlar oluştu. Yağmurun da etkisiyle çukurlar su doldu. Meraklı vatandaşlar askerin 'yeniden atış olabilir' uyarısına rağmen havan topunun düştüğü yere akın etti. Vatandaşlar şarapnel parçalarını da hatıra olsun diye toplarken meraklı bir vatandaşın da elindeki ağaç dalıyla su dolu çukurda mermi araması yapması dikkat çekti.

'ÖLÜRSEK ORADA ÖLÜRÜZ'

İbrahim Ozan isimli vatandaş da yaşananları şöyle anlattı:

“Evde yatarken 'fır' diye bir ses geldi. Kalktım, çocuğum 'baba bir şey geçiyor' dedi, sonra da buraya düştü. Bana 'gitme' dediler, 'bir daha gelir' dediler ben de 'ölürsek orada ölürüz' dedim buraya geldim.”

Olay yeri inceleme ekipleri topun düştüğü yerde incelemelerde bulunurken, vatandaşlar ise jandarma tarafından güçlükle ikna edilerek uzaklaştırıldı.