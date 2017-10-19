Boydan kaybeden polis adayına müjde

AVRUPA Adalet Divanı bu kararı, Yunanistan’da polis adayı Maria Eleni Kalliri’nin başvurusu üzerine aldı. Polis olmak için başvuran Kalliri, adaylardan aranan en az 1.70 metre boyunda olma şartını yerine getirmediği için kabul edilmedi. 1.68 boyunda olan Kalliri, Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu. Divan Kalliri’yi haklı buldu. Bu kararla birlikte Kalliri yeniden aday olmak için bir şans yakaladı. Yunanistan'da erkek ve kadın polis adaylarından en az 1.70 metre boyunda olma şartı aranıyor.

ALMANYA'DA DA KARAR VERİLDİ

Benzer davalar Almanya'da da görüldü. Geçen eylül ayında Münster İdare Mahkemesi, boy şartını yerine getirmediği için polis olma başvurusu reddedilen bir adayı haklı buldu. Kuzey Ren Vestfalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere başvuran bir kişinin adaylığı boy şartına takıldı. Emniyet erkek adaylardan 1.68 metre, kadınlarda 1.63 metre boy şartı arıyordu. Boyu tutmadığı için başvurusu kabul edilmeyen aday dava açtı. Dava dilekçesine de 1.63 boyundaki kadınlar polis olabiliyorsa bu boydaki erkekler neden olmasın diyen davacıyı mahkeme haklı buldu. Dava şimdi Federal İdare Mahkemesi'nde.