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Boydak Holding'de üst düzey değişiklikler!

DHA
29.12.2017 - 20:21 | Son Güncelleme:

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holdingde yönetim kurulu başkanlığına Doğuş Bektaş'ın yerine İsmail Güler getirilirken, holdingin yeni CEO’su ise Alpaslan Baki Ertekin oldu.

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaları bünyesinde barındırdan Boydak Holding’e, geçen yıl Ağustos ayında 5 kişilik kayyum atandı. Daha sonra ise Boydak Holding, soruşturma çerçevesinde, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi. Şu an TMSF tarafından yönetilen holdingin yönetimindeki değişim rüzgarı sürüyor.Bir süre önce yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirilen Doğuş Bektaş'ın yerine İsmail Güler getirildi. Doğuş Bektaş ise yönetim kurulu üyesi oldu.

TMSF'de Daire Başkanlığı görevinde de bulunan Güler, kapatılan Bank Asya'da yönetim kurulu üyesi, ardından da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştı.

YENİ CEO ALPASLAN BAKİ ERTEKİN OLDU

Görevinden ayrılan yönetim kurulu başkanvekili ve aynı zamanda CEO’su olan Ertunç Laçinel'in yerine CEO olarak ise Alpaslan Baki Ertekin getirildi. Yeni görev dağılımı,holdingin resmi sitesindeki yerini aldı.

Alpaslan Baki Ertekin,FETÖ’ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Şirketler Grubuna da CEO olarak görevlendirilmişti.

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