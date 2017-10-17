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    Boyatmadan önce bir kez daha düşünün

    DIŞ HABERLER
    17.10.2017 - 00:31 | Son Güncelleme:

    İNGİLTERE’nin başkenti Londra’daki Prenses Grace Hastanesi’nden Profesör Kefah Mokbel’den saç boyası uyarısı geldi.

    Meme cerrahı olan Prof. Mokbel, saçlarını boyatan kadınların meme kanserine yakalanma oranının yüzde 14 arttığını iddia etti. Profesör Mokbel, kadınlara yılda altıdan fazla saç boyatmama çağrısı yaparken, sentetik boyalar yerine kına, kuşburnu, kırmızı pancarla yapılan boyalardan faydalanmalarını tavsiye etti. Mokbel “Her ne kadar sonuçları konfirme etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duysak da bulgular saç boyasının meme kanserine katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor. Kadınlara saç boyasını yılda 2 ile 6’ya çekmelerini ve 40 yaşından sonra düzenli olarak meme muayenesi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

    Etiketler: Kefah Mokbel , saç boyası , gazetehaberleri
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