Boxun Yıldızları yarışmacısı Bülent Çetinaslan kimdir? Kaç yaşında?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Çetinaslan, 25 Mayıs 1974’te Ankara’da doğdu Oyunculuğun yanı sıra modellik de İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Bülent Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başladı. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu; 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol aldı. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol almıştır.[3] Arka Sıradakiler dizisinde "Oktay" karakteriyle tanınmıştır. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide Oktay karakterini canlandırdı.