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Boxun Yıldızları yarışmacıları kimler? Bülent Çetinaslan, Sahra Işık, Şenol İpek...

İlk bölümü 27 Ekim’de yayınlanan Boxun Yıldızları yarışmacılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ve daha önce farklı yarışmalarla adını duyuran isimleri bir araya getiren Boxun Yıldızları, canlı yayınla izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Boxun Yıldızları yarışmacıları kimler?

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 12:50 | Son Güncelleme :

Acun Ilıcalı'nın bu sezon başlayan yeni yarışma programı Boxun Yıldızları, farklı formatıyla olduğu kadar yarışmacılarıyla da adından söz ettirdi. Milli boksör Adem Kılıçcı, , Türk spor spikeri Bilgehan Demir ve Türk televizyon sunucusu Dilara Gönder’in Boxun Yıldızları yarışmacıları arasında daha önce Survivor’da mücadele eden isimler de yer alıyor.  İşte Bülent Çetinaslan'dan Çılgın Sedat'a, Doğuş'tan Asene'ya birbiriyle dövüşecek o yarışmalar ve Boxun Yıldızları hakkında merak edilenler...Acun Ilıcalı'nın bu sezon başlayan yeni yarışma programı Boxun Yıldızları, farklı formatıyla olduğu kadar yarışmacılarıyla da adından söz ettirdi. Milli boksör Adem Kılıçcı, , Türk spor spikeri Bilgehan Demir ve Türk televizyon sunucusu Dilara Gönder’in Boxun Yıldızları yarışmacıları arasında daha önce Survivor’da mücadele eden isimler de yer alıyor.  İşte Bülent Çetinaslan'dan Çılgın Sedat'a, Doğuş'tan Asene'ya birbiriyle dövüşecek o yarışmacılar!

BOXUN YILDIZLARI'NIN YARIŞMACILARI 

Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı olarak tanınan Bülent Çetinaslan, Eski Survivor Fulya Keskin, şarkıcı Çılgın Sedat, Gardırop Savaşları ile tanınan Aycan Demirci, şarkıcı Doğuş, ilk Fear Factor’e ardından Survivor’a katılan Ayşıl Özaslan, Dansöz Asena, Sefarad grubunun vokali Sami Levi, Survivor Sahra Işık, eski manken Şenol İpek, Akasya DurağI’nın Ali Kemal’i Ateş Fatih Uçan, Eski Survivor Berna Canbeldek, Eski futbolcu Baki Mercimek ve Survivor Ramazan Kalyoncu

 

Etiketler: Boxun Yıldızları yarışmacıları kimler
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