Boxun Yıldızları sunucusu Dilara Gönder kimdir, kaç yaşında?

Dilara Gönder’in yeni projesini ilk kez Acun Ilıcalı duyurmuştu. Ilıcalı resmi Twitter hesabından; ‘Dilara Gönder çok yakında yayınına başlayacağımız yeni projemizin sunucusu olacak, hayırlı olsun. @dilaragonder’ paylaşımında bulunmuştu.



Türk televizyon sunucusu ve oyuncu Dilara Gönder , 17 Haziran 1983’te doğdu.İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun olan Dilara Gönder, Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.



FBTV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007 yılına kadar bu kanalda çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2014 yılında Kanal Dekranlarında yayın hayatına başlayan Ne Diyosuun adlı dizide rol almaktadır, bu aynı zamanda Gönder'in ilk oyunculuk deneyimidir. En son Star tv'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandıran Dilara Gönder, en son Halen Baba candır dizisinin kadrosunda yer aldı.