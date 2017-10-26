Boxun Yıldızları sunucusu Bilgehan Demir kimdir?

Bilgehan Demir, Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı Bilgehan Demir, 18 Haziran 1976 yılında doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladı. Orta öğrenimini Bursa Özel Baran lisesinde tamamlayan Bilgehan Demir, İngilizce biliyor. Ana branşı futbol, yardımcı branşı kayak olan Bilgehan Demir, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden mezun oldu. AIPS (Dünya Spor Yazarları Birliği) üyeliği bulunan genç spiker aynı zamanda TSYD’nin de doğal üyesidir.



M. Bilgehan DEMİR daha önce CINE-5, SUPERSPORT, TGRT, KANAL D, CNN TÜRK ve DOĞAN HABER AJANSI’nda çeşitli görevlerde bulundu. 1997-2000 yılları arasında CINE-5’in Lig maçlarını yayınlayan kadrosunda yeralan demir, Galatasaray’ın UEFA Kupasını kazandığı sezon sarı kırmızılı takımın tüm maçlarında CINE-5’in canlı yayın ekibinde yer aldı. CINE-5 ile kardeş kuruluş olan Supersport kanalında Avrupa’dan Futbol yapımcılığını da üstlenen genç spiker, burada İspanya, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Fransa, Almanya ve Brezilya liglerinin sorumlusu olarak da çalıştı.



Daha sonra TGRT’ye transfer olan ve burada spor spikeri ve editörü görevlerinde bulunan Demir, 2004 yılında askerliğini yapmak üzere 6 ay Kandıra’da bulundu. Askerlik dönüşünde Doğan Medya Grubunda çalışmaya başlayan Demir, burada 18 ay süre ile Kanal D ve CNN Türk’ün gerek Beşiktaş gerek ise milli takımlarla ilgili canlı yayınların sorumluluğunu üstlendi.



Bilgehan Demir, Tarihi İsviçre maçlarının canlı yayınlarında bulundu ve FIFA davalarını Zürich’te bizzat yerinden takip etti. 2006 yılı Ocak ayında teklif üzerine tekrar TGRT’ye dönen genç isim burada 10 ay süre ile TGRT Spor Müdür Yardımcılığı görevini gerçekleştirdi. Bilgehan Demir,Fox’ta yayınlanan Premier League ve boks ayrıca kick-box karşılaşmalarının da anlatımını yapıyordu.