Boxun Yıldızları sunucusu Bilgehan Demir kimdir?

Bilgehan Demir, Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı Bilgehan Demir, 18 Haziran 1976 yılında doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladı. Orta öğrenimini Bursa Özel Baran lisesinde tamamlayan Bilgehan Demir, İngilizce biliyor. Ana branşı futbol, yardımcı branşı kayak olan Bilgehan Demir, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden mezun oldu. AIPS (Dünya Spor Yazarları Birliği) üyeliği bulunan genç spiker aynı zamanda TSYD’nin de doğal üyesidir.
M. Bilgehan DEMİR daha önce CINE-5, SUPERSPORT, TGRT, KANAL D, CNN TÜRK ve DOĞAN HABER AJANSI’nda çeşitli görevlerde bulundu. 1997-2000 yılları arasında CINE-5’in Lig maçlarını yayınlayan kadrosunda yeralan demir, Galatasaray’ın UEFA Kupasını kazandığı sezon sarı kırmızılı takımın tüm maçlarında CINE-5’in canlı yayın ekibinde yer aldı. CINE-5 ile kardeş kuruluş olan Supersport kanalında Avrupa’dan Futbol yapımcılığını da üstlenen genç spiker, burada İspanya, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Fransa, Almanya ve Brezilya liglerinin sorumlusu olarak da çalıştı.
Daha sonra TGRT’ye transfer olan ve burada spor spikeri ve editörü görevlerinde bulunan Demir, 2004 yılında askerliğini yapmak üzere 6 ay Kandıra’da bulundu. Askerlik dönüşünde Doğan Medya Grubunda çalışmaya başlayan Demir, burada 18 ay süre ile Kanal D ve CNN Türk’ün gerek Beşiktaş gerek ise milli takımlarla ilgili canlı yayınların sorumluluğunu üstlendi.
Bilgehan Demir, Tarihi İsviçre maçlarının canlı yayınlarında bulundu ve FIFA davalarını Zürich’te bizzat yerinden takip etti. 2006 yılı Ocak ayında teklif üzerine tekrar TGRT’ye dönen genç isim burada 10 ay süre ile TGRT Spor Müdür Yardımcılığı görevini gerçekleştirdi. Bilgehan Demir,Fox’ta yayınlanan Premier League ve boks ayrıca kick-box karşılaşmalarının da anlatımını yapıyordu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün