Boxun Yıldızları sunucusu Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında?

Boxun Yıldızları sunucusu Adem Kılıçcı, yine bir yarışma programıyla evlere konuk olacak. Kısa bir süre önce Survivor'da mücadele eden ve zorlu yarışmayı ikincilikle tamamlayan Adem Kılıçcı, Dilara Gönder ve Bilgehan Demir ile birlikte Boxun Yıldızları sunuculuğunu üstlenecek. İşte Adem Kılıçcı'nın bilinmeyenleri!

5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da doğan Türk boksör Adem Kılıççı İstanbul’da bulunan Fenerbahçe Boks şubesinde boks kariyerini devam ettirmektedir. 1.89 metre boyunda olan Adem Kılıççı, kariyeri boyunca pek çok madalya kazanmıştır. 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan boksör gümüş madalya kazandı. 2007 yılında düzenlenmiş olan Dünya amatör Boks Şampiyonasında da bronz madalya almaya hak kazandı. 2008 yılında Yaz Olimpiyatları çerçevesinde 69 kiloda mücadele etmiş olduğu İngiliz boksör Billy Joe Saunders’e 14-3’lük skor ile yenildi ve Türk boksör 2008 Yaz Olimpiyatlarına veda etmiş oldu.

İtalya’nın Pascara kentinde düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında yarışmalardan gümüş madalya ile ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da düzenlenmiş olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da katıldığı müsabakalar sonrasında gümüş madalya alan Türk boksör Adem Kılıççı, başarılarını 2012 yılında da sürdürdü. 2012 yılında gerçekleştirilen LondraOlimpiyatları’nda yapılan testler sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlanan Adem Kılıççı, bundan dolayı Londra Olimpiyatları’ndan diskalifiye edildi. Olimpiyat müsabakaları sonucunda almış olduğu dereceler de iptal edildi. 2012 yılının ardından da 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda altın madalya almaya hak kazandı. Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio’da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio’ya gidememiştir.



Yarışmada oynanan oyunlar ile ilgili yapılan istatistiki bilgilere göre Adem oynamış olduğu son 4 oyunun 2 tanesinden galibiyet ile ayrıldı. 2 tanesinde de mağlubiyet yaşadı. Survivor 2017'nin Ünlüler takımında yer alan Adem Kılıçcı, Gönüllür takımından Ogeday Girişken ile büyük finale kaldı. Kıbrıs finalini gören milli boksör Survivor 2017'yi ikincilikle tamamladı.