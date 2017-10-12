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BOTAŞ personel alımı başvurusu için müracaatlar başladı!

Hürriyet Haber
12.10.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

BOTAŞ personel alımı ile Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde 112 personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mühendislik alanları, İBF, diyetisyenlik bölümlerinden mezun olanları yakından ilgilendiren BOTAŞ personel alımı ilanı, 21 Ekim tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. Peki, BOTAŞ personel alımı ilanına başvuru nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

BOTAŞ personel alımı ilanı 12 Ekim tarihinde başvuruya açıldı. 21 Ekim tarihine kadar devam edecek olan başvurularda 112 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte alımı yapılacak pozisyonlar ve detaylı bilgiler

İlanlara İŞKUR internet sitesinden başvuru yapılabilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü alım yapacağı kadrolar için adaylardan, En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak üzere Önlisans ve Lisans Mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir.

Bu başvuru birçok alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki başvuru türleri için kriterlerin okunması gerekmektedir.

BAŞVURU KRİTERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlan 12 Ekim 2017 tarihinde yayına girecek olup adaylar ilan yayımlandığı tarihten sonra 10 gün içerisinde yani, en geç 21 Ekim 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: botaş , botaş personel alımı , botaş başvuru
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