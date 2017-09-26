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BOTAŞ ile Gazprom'dan işbirliği

AA
26.09.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 10:01

Gazprom Yönetim Kurulu, BOTAŞ ile TürkAkım projesinde ortak teşebbüs kurulmasını onayladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile ortak teşebbüs kurulmasını onayladı.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, TürkAkım projesinin kara kısmının inşasına yönelik BOTAŞ ile ortak teşebbüsün kurulmasının, şirketin yönetim kurulunca uygun bulunduğu belirtildi.

Gazprom Yönetim Kurulu’nun ayrıca, TürkAkım Gaz Taşıma Anonim Şirketi’ne ait 50 hissenin de hisse başına bin lira değerle satın alınmasını onayladığı da kaydedildi.

İstanbul'da geçen yıl ekim ayında imzalanan TürkAkım anlaşması ile her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki doğalgaz boru hattının inşası planlanıyor. Projenin ilk hattı için şu ana kadar yaklaşık 300 kilometrelik boru hattının inşası tamamlandı.

Etiketler: BOTAŞ , Rus enerji şirketi , TürkAkım projesi
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