BOTAŞ 112 personel alımı yapıyor! Şartlar neler olacak?

BOTAŞ personel alımı başvurusu için alanlar ve hangi illerde alım yapılacağı detayları kamuoyu ile paylaşıldı. KPSS puanının şart koşulduğu alımlarda birçok alandan alım gerçekleştirilecek. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, BOTAŞ personel alımı başvurusuyla ilgili detaylı bilgiler

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü alım yapacağı kadrolar için adaylardan, En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak üzere Önlisans ve Lisans Mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir.

Bu başvuru birçok alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki başvuru türleri için kriterlerin okunması gerekmektedir.

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İlan 12 Ekim 2017 tarihinde yayına girecek olup adaylar ilan yayımlandığı tarihten sonra 10 gün içerisinde yani, en geç 21 Ekim 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

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