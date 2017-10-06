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BOTAŞ 112 personel alımı yapıyor! Şartlar neler olacak?

Hürriyet Haber
06.10.2017 - 14:28 | Son Güncelleme:

BOTAŞ personel alımı için şartlar araştırılmaya başlandı. Ankara başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilecek olan alımlarda, Diyetisyen, İnşaat Mühendisi İBF mezunu birçok personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, BOTAŞ personel alımı için şartlar neler olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

BOTAŞ personel alımı başvurusu için alanlar ve hangi illerde alım yapılacağı detayları kamuoyu ile paylaşıldı. KPSS puanının şart koşulduğu alımlarda birçok alandan alım gerçekleştirilecek. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, BOTAŞ personel alımı başvurusuyla ilgili detaylı bilgiler

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü alım yapacağı kadrolar için adaylardan, En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak üzere Önlisans ve Lisans Mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir.

Bu başvuru birçok alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki başvuru türleri için kriterlerin okunması gerekmektedir.

BAŞVURU KRİTERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlan 12 Ekim 2017 tarihinde yayına girecek olup adaylar ilan yayımlandığı tarihten sonra 10 gün içerisinde yani, en geç 21 Ekim 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: botaş , personel alımı , botaş personel
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