Boşvermişim gündemi

Edip Uras yazıyor Biz bize benzeriz. Ve birbirimizi kendimizden iyi biliriz. Bundandır sözcüklerin anlamsızlığı; Sevmenin, öfkenin, huzurun, küsmenin zamansızlığı - Ekşi Sözlük’ten Bu futbol kamuoyu nasıl bir şeyse artık, sürekli dönüp dönüp aynı şeyleri konuşmaktan inanılmaz zevk alıyor. Futbol olduğu zaman bile futbol konuşmayanlar için artık bahanesi de hazır, sezon arasındayız. Dedikodular ve yalanlarla beslenen bir sürü ipe sapa gelmez ‘sözde’ gündem kafaları yormaya devam ediyor. Klişelerle duyurulan haberlerin arkasını okumak bunca yıldan sonra zor değil spor sayfaları müdavimleri için. Transferin arapsaçına dönmesi... Yine beceremediler bir işi. Transferin hızlı takımı... Önüne geleni alıyorlar. Rotayı çevirdi... İstedikleri futbolcu zaten gelmeyecekti, şimdi daha ucuzunu arıyorlar. Büyük camiaya geldim... Taraftara şirin gözükmem lazım. Karar vermem hiç zor olmadı... Başkana şirin gözükmem lazım. Boş mukaveleye imza attım... Çok çaresizdim. Ufak tefek pürüzler var... Parada anlaşamıyoruz. Yakında sezon açılışlarından sonra ‘forma aslanın ağzında’, ‘arkadaşlık üst düzeyde’, ‘yeni gelenler hemen kaynaştı’ haberleri olur, sezon başlayana kadar ‘gündem’ dediğiniz şey boş laftan ibaret genelde. Kadrolar oluşmadan iyi transfer kötü seçim konuşmaları da çok geçerli değil. E, napcaz? Hava sıcak, havadan sudan konuşulacak değil. Trafik bu yaz İstanbul’un çilesi. O da sarmadı. Genel görüntüler için güzel bir dönem, genel bakalım. Milli takımlar, ülkelerindeki insanların özelliklerini taşır derler. Yani milli takımını söyle, sana o milletin nasıl olduğunu söyleyeyim. Türkiye mesela. Kapasitesi yüksek, yapabilecekleri yapabildiklerinin yanında az bile. Son dakikacı. Her şeyi zora sokmayı, sonra da baştan kolaylıkla yapacağı iş olmayınca mazeret üretmeye bayılan. Çabuk ve nedensiz sinirlenen. Aynı 90 dakika içinde bile apayrı birkaç kimlik gösterebilen: disiplinli, dağınık, moralsiz, savaşçı. Değişken. Heyecanlı. Peki ya kulüp takımları? Onların oyun karakterleri neyin işareti? Bu konuda bir araştırma varsa görmedim, ama ben oldum olası kulüplerimizin futbol yapılarını dünyanın önde gelen milli takımlarına benzetirim, benzetmeye çalışırım. Kulüplerin kuruluşlarından itibaren gelişen kültürleri, o veya bu nedenle şekillenen ve taraftarlarını şekillendiren özellikler getiriyor beraberinde. Fenerbahçe hep Brezilya’dır mesela. Teknik futbolcu sever. Tribünü ayağa kaldıracak, gereksiz bile olsa topuk pası yapacak, işin gösteri tarafına önem verecek. Düz futbolcuyu Fenerbahçe de sevmez taraftarı da. Brezilyalı teknik direktörler onun için hep daha başarılıdır. Didi, Parreira, Zico. Gol atınca samba çalar Kadıköy’de. Oyunu tutturursa muhteşem bir seyir, bir de tutturamazsa zehir zıkkım maçları olur Fener’in. Yıldızlarıyla yürür, başarıyla beslenir, kendini en üstte görmeye alıştığı için başarısızlıkta şaşırır. Galatasaray bence İtalya’dır. Kazanma arzusu ve mücadelesi hep üst düzeyde olduğu zaman başarılı olur. Tatlı sert oyun oynarlar, taraftarları takımı, takım taraftarı ateşlendirmeye, hırslandırmaya çalışır sürekli. Yıldızlar da çıkar Galatasaray’dan görünmez kahramanlar da. Ama taraftarları görünmezleri de kahraman olarak kabul eder çoğu zaman. Çabuk sinirlenirler, hakemle çok tartışırlar. Hagi, Bülent Korkmaz, Arda ve hatta hatta doğuştan Fenerli olduğunu iddia etse de Emre Belözoğlu. İtalyan bir teknik adam Cimbom’da çok başarılı olurdu gibi. Beşiktaş İngiltere’dir. Her maç koşar, didinir. Çok büyük yıldızları yoktur hiçbir zaman ama takımın kendisi yıldızlaşır. En düz futbolcu bile Beşiktaş’ta iyi gözükebilir. Koşmayan, pas dağıtan, deyim yerindeyse ‘varyeteci’ adam pek sevmez Beşiktaş, düzdür. Taraftarı ‘erkek adam renkli takım tutmaz’ der, sadedir. Kanatlardan gelmeye bayılır, formdayken çok akıcı futbol oynar, maç kilitlendiyse Beşiktaş maçları sıkıcı olur. Turnuvalarda hep talihsizdir, iyi giden maçlar bir anda aleyhlerine dönüverir. Milne onun için başarılı olmuştur. Diğer takımlarla ilgili de benzetmeler yapmak mümkün: Trabzon’u Arjantin’e, Sivasspor’u Danimarka’ya, Gençlerbirliği’ni İsviçre’ye. Onu da başka bir yazıya bırakalım. Her taraftar kendi takımının görmek istediği genel özellikleriyle özdeşleşir, takımının iyi taraflarını görür, diğerlerini biraz daha kısık sesle söyler. Takımdaşları arasında yakınır da, rakiplerin yanında kabul etmek istemez. Bizi biz yapan her şey gibi. Futbolun yaşamın ta kendisi olduğunu kanıtlarcasına...