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    Boston Dynamics'in yeni robotu görücüye çıktı

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Yıllardır üzerinde çalışılan ve yenilenen Boston Dynamics'in yeni nesil robot köpeği SpotMini, şirketin yayınladığı yeni videoda kapıları açıyor ve arkadaşına yol veriyor.

    Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklenen videolarıyla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, bu sefer de SpotMini isimli ünlü robot köpeğinin enteresan yeni özelliğiyle karşımıza çıkıyor.

    Boston Dynamics'in ünlü köpek robotu Spot Mini'yi, yayınlanan bu videoda baş kısmına yerleştirilmiş robotik koluyla bir kapıyı açarken görüyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında yeni ve eskisi kadar ürkütücü olmayan tasarımıyla yeniden tanıtılan SpotMini, kapıya yaklaşmasının ardından önce kapı kulpunun yerini tespit ediyor, kulpu tanımlanıyor, sonrasında ise robotik kolunu harekete geçirerek kusursuz bir şekilde kapıyı açıp arkadaşının kapıdan geçmesini sağlıyor. SpotMini ayrıca tüm bu işlemler sırasında ön bacaklarından birini de kapının kendiliğinden kapanmaması için kullanıyor.

    Boston Dynamicsin yeni robotu görücüye çıktı

    Tabii Boston Dynamics videonun detaylarıyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi paylaşmış değil. SpotMini tüm bu işlemleri kendiliğinden mi yapıyor yoksa videonun arkasında uzaktan kontrol mü ediliyor bu konuyla ilgili herhangi bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önceki videolardan Boston Dynamics'in SpotMini üzerinde 3 boyutlu kameralar kullandığını ve gelişmiş bir otonom kontrol sistemi üzerinde çalıştığını biliyoruz.

    Tabi kapıları tamamiyle otonom bir şekilde açabilen bir robot, artık her Boston Dynamics videosunun klasiği haline gelen ürkütücü "Skynet" düşüncülerini de kaçınılmaz bir şekilde yine gündeme getirecektir. Bakalım SoftBank'ın geçtiğimiz yıl Google'dan yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında satın aldığı Boston Dynamics, önümüzdeki dönemlerde bu sefer hangi robotik teknolojileriyle bizleri şaşırtacak.

    Etiketler: boston dynamics , robot , teknoloji
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