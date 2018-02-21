Boston Dynamics'in yeni robot köpeğine 'işkence'

ROBOTİK dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklenen videolarıyla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem olmayı başaran şirket, bu sefer de SpotMini isimli ünlü robot köpeğin enteresan yeni özelliğiyle karşımıza çıkıyor.

Boston Dynamics'in ünlü köpek robotu SpotMini'yi, yayınlanan bu videoda baş kısmına yerleştirilmiş robotik koluyla bir kapıyı açarken görüyoruz.Ancak bu kez SpotMini'ye engel olmaya çalışan bir şirket çalışanı da var! Buna rağmen tüm engelleme çabalarını aşan robot köpek, kapıyı aralayıp diğer odaya geçmeyi başarıyor.