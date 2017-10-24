Bosnalı aileye film gibi gasp şoku

Bosna Hersekli 54 yaşındaki İbrahin B, eşi Senka B. (49), kızları Ayşe B. (21) ve Azra B. (18) ile birlikte, Eskişehir’de oturan kızlarını ziyaret etmek için ülkelerinden J52-T-110 plakalı özel otomobilleriyle yola çıkarak, dün akşam saatlerinde Kapıkule sınır kapısından geçerek Türkiye’ye geldi. Beraberinde eşi ve iki kızıyla birlikte TEM Otoyolu’na girerek İstanbul istikametine gitmekte olan İbrahim B, uykusunun gelmesi üzerine Edirne’nin Havza ilçesi yol ayrımını yaklaşık 2 kilometre geçince bir dinlenme tesisine girdi.

ŞOK YAŞADILAR

Dinlenme tesisinde otomobilini park edip saat 22.40 sıralarında uyuyan Bosnalı aile, saat 23.45 sıralarında otomobillerinin camların kırılma sesiyle uyanarak şok yaşadı. Kırılan camdan otomobilin içine ellerini ve vücutlarının bir kısmını sokarak değerli eşyalarını zorla almaya çalışan faili meçhul gaspçıları gören üçü bayan 4 kişilik aile şok geçirdi.

LASTİĞİ KESİP, AYNI ANDA İKİ CAMI BİRDEN KIRDILAR

Tesise otomobille gelen ve en az 2 kişi olduğu tespit edilen kapşonlu giysili faili meçhul kişiler, bir taraftan otomobilin sağ ön lastiğini keserken, biri sağ ön camı, diğeri de sol arka camı aynı anda patlatarak, araç içerisine uzanıp çantalarını ve telefonlarını almaya başladı. Bu sırada eşi ve 2 kızının şok yaşadığını belirten baba İbrahim B, “Uyandığımızda otomobilin sağ ön ve sol arka camlarının kırılmış olduğunu ve şahısların ellerinin ve vücutlarının bir kısmının aracın içinde olduğunu fark ettim. Bacağımın arasında bulunan çantamı bir şahıs zorla elimden aldı. Çantamda bin 800 euro para, ehliyetim, sigorta poliçeleri, pasaportlarımız, cep telefonum ve değerli eşyalarım vardı. Eşim ve kızlarıma ait çantalarda da toplam 90 euro ile değerli eşyalara vardı. Hepsini alıp, bir otomobile binip kaçtılar” dedi.

Ülkelerinden yola çıktıktan sonra Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçtiklerini, buralarda böyle bir olay yaşamadıklarını ifade eden Bosnalı aile, Türkiye'ye girer girmez bir kaç saat içinde filmlerde yaşanan gasp ve soygun olayının başlarına gelmesinden dolayı perişan olduklarını, bunun kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Büyük şok yaşayan, para ve değerli eşyaları gasp edilen Bosnalı ailenin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme ve mağdurların ifadelerinin alınmasının ardından, otomobile kaçan faili meçhul kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bazı vatandaşlar ise, bu olayı yapanların bir şebeke olduğunu, bu gibi olayların Edirne ve Kırklareli il sınırlarındaki bazı tesislerde çok yaşandığını, bunların yakalanması için tesislerdeki güvenlik kameralarının artırılması ve güvenlik güçlerinin özel bir ekiple bu işin peşine düşmesi gerektiğini söylediler.

Edirne'nin Havsa ilçesi yakınında TEM Otoyolundaki bir dinlenme tesisinde yaşanan film gibi gasp ve soygun olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.