Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bosnalı aileye film gibi gasp şoku

    Bosnalı aileye film gibi gasp şoku

    İHA
    24.10.2017 - 00:46 | Son Güncelleme:

    Bosna Hersek’ten Eskişehir’deki kızlarının yanına gitmek isteyen 4 kişilik aile, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu Havsa ilçesi yakınlarındaki tesiste dinlenirken, en az 2 kişi oldukları belirtilen faili meçhul kişiler tarafından, otomobillerinin lastiğini patlatıp, camlarını kırılması suretiyle bin 890 euro, cep telefonu ve değerli eşyaları ellerinden alınarak gasp edildi.

    Bosna Hersekli 54 yaşındaki İbrahin B, eşi Senka B. (49), kızları Ayşe B. (21) ve Azra B. (18) ile birlikte, Eskişehir’de oturan kızlarını ziyaret etmek için ülkelerinden J52-T-110 plakalı özel otomobilleriyle yola çıkarak, dün akşam saatlerinde Kapıkule sınır kapısından geçerek Türkiye’ye geldi. Beraberinde eşi ve iki kızıyla birlikte TEM Otoyolu’na girerek İstanbul istikametine gitmekte olan İbrahim B, uykusunun gelmesi üzerine Edirne’nin Havza ilçesi yol ayrımını yaklaşık 2 kilometre geçince bir dinlenme tesisine girdi.

    ŞOK YAŞADILAR

    Dinlenme tesisinde otomobilini park edip saat 22.40 sıralarında uyuyan Bosnalı aile, saat 23.45 sıralarında otomobillerinin camların kırılma sesiyle uyanarak şok yaşadı. Kırılan camdan otomobilin içine ellerini ve vücutlarının bir kısmını sokarak değerli eşyalarını zorla almaya çalışan faili meçhul gaspçıları gören üçü bayan 4 kişilik aile şok geçirdi.

    Bosnalı aileye film gibi gasp şoku

    LASTİĞİ KESİP, AYNI ANDA İKİ CAMI BİRDEN KIRDILAR

    Tesise otomobille gelen ve en az 2 kişi olduğu tespit edilen kapşonlu giysili faili meçhul kişiler, bir taraftan otomobilin sağ ön lastiğini keserken, biri sağ ön camı, diğeri de sol arka camı aynı anda patlatarak, araç içerisine uzanıp çantalarını ve telefonlarını almaya başladı. Bu sırada eşi ve 2 kızının şok yaşadığını belirten baba İbrahim B, “Uyandığımızda otomobilin sağ ön ve sol arka camlarının kırılmış olduğunu ve şahısların ellerinin ve vücutlarının bir kısmının aracın içinde olduğunu fark ettim. Bacağımın arasında bulunan çantamı bir şahıs zorla elimden aldı. Çantamda bin 800 euro para, ehliyetim, sigorta poliçeleri, pasaportlarımız, cep telefonum ve değerli eşyalarım vardı. Eşim ve kızlarıma ait çantalarda da toplam 90 euro ile değerli eşyalara vardı. Hepsini alıp, bir otomobile binip kaçtılar” dedi.

    Ülkelerinden yola çıktıktan sonra Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçtiklerini, buralarda böyle bir olay yaşamadıklarını ifade eden Bosnalı aile, Türkiye'ye girer girmez bir kaç saat içinde filmlerde yaşanan gasp ve soygun olayının başlarına gelmesinden dolayı perişan olduklarını, bunun kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

    Bosnalı aileye film gibi gasp şoku

    JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

    Büyük şok yaşayan, para ve değerli eşyaları gasp edilen Bosnalı ailenin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme ve mağdurların ifadelerinin alınmasının ardından, otomobile kaçan faili meçhul kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
    Çevredeki bazı vatandaşlar ise, bu olayı yapanların bir şebeke olduğunu, bu gibi olayların Edirne ve Kırklareli il sınırlarındaki bazı tesislerde çok yaşandığını, bunların yakalanması için tesislerdeki güvenlik kameralarının artırılması ve güvenlik güçlerinin özel bir ekiple bu işin peşine düşmesi gerektiğini söylediler.
    Edirne'nin Havsa ilçesi yakınında TEM Otoyolundaki bir dinlenme tesisinde yaşanan film gibi gasp ve soygun olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: bosna hersek
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri