Bosna'da Rusya destekli Sırp milisler toplanıyor

Bosna-Hersek’in özerk parçası Sırp Cumhuriyeti’nde ‘Sırp Onuru’ adlı bir milis grubun kurulduğu ve grubun başında da Rusya’da eğitim almış paramiliterler olduğu iddia edildi. Bosna gazetesi Zurnal’ın haberine göre milis gücü oluşturan isim de Sırp Cumhuriyeti’nin milliyetçi lideri Milorad Dodik.



Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik (ortada), 'Sırp Onuru' adlı grubun üyeleriyle birlikte.

Dodik’in bu grubu muhaliflere karşı oluşturduğunu yazan haber sitesi Zurnal, sızan belgelerden birine dayanarak grubun amacının “muhalifler yetkililerin çalışmasını engellemek isterse müdahale etmek” olduğunu da ileri sürdü. Zurnal sitesi, Dodik’in milislerle fotoğraflarını da yayınladı. Milislerin silahlarıyla üniformalı şekilde göründüğü fotoğraflar da haberde yer aldı.



Milislerin liderleri Igor Bilbija (önde sağda) ve Bojan Stojkoviç (önde solda).

LİDERLERİ PUTİN HAYRANI

Milis liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de hayranlık duyduğu belirtildi. Buna göre Bojan Stojkoviç, Instagram’da Putin’in bir fotoğrafının altına “Böyle bir başkan için ölmeye değer” diye yazmış. Stojkoviç, Dodik’in fotoğrafının atlına da “Kimse bize zarar veremez. Kaderden daha güçlüyüz” diye yorum yapmış. Zurnal sitesi, Stojkoviç’in Rus bir generalden madalya aldığını gösteren fotoğraflar da yayınladı. Bosna Hersek’in Güvenlik Bakanı Dragan Mektiç, istihbarat servislerinin bu milis gücün varlığından ve faaliyetlerinden haberdar olduğunu söyledi. Mektiç, yetkililerin bu durumla ilgili savcılığa müracaat etmek için bir rapor hazırladığını da belirtirken, daha fazla bilgi vermekten kaçındı.



Milislerin başı Bojan Stojkoviç, bir Rus generalden madalya alırken...

RUSYA'NIN NATO'YA KARŞI HAMLESİ Mİ?

El Cezire İngilizce, haberi Bosna medyasına dayanarak verirken, Rusya’nın Bosna-Hersek’in NATO’ya katılmasını önlemek için özerk Sırp Cumhuriyeti üzerinden ülkeye müdahil olmaya çalıştığını yazdı. Buna göre Balkan coğrafyasındaki ülkelerden Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Slovenya, NATO üyesi ülkeler.

Henüz NATO’ya katılmamış olanlar ise Makedonya, Bosna, Kosova ve Sırbistan. Sırbistan yönetimi, NATO’ya katılmak istemediğini açıkça gösterdi. Diğer üç ülkeden Karadağ, geçtiğimiz yılın Haziran ayında NATO üyesi oldu ve böylece Rusya’nın Adriyatik Denizi’nde bir donanma üssüne sahip olma umudu kalmadı.



'Sırp Onuru' üyeleri, özerk Sırp Cumhuriyeti yönetiminin başkenti Banja Luka sokaklarında.

KARADAĞ'DA DARBE GİRİŞİMİ

Karadağ’da 2016 yılının ekim ayında güvenlik güçleri, Batı yanlısı hükümete karşı darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla aralarında NATO karşıtı isimlerin olduğu kişileri tutuklamıştı. Bunun arkasında Karadağ’ın NATO sürecinin bitirmek isteyen Rusya’nın olduğu yorumları yapılmıştı.