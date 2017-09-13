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    Bosna Hersek'te açık ortaokul ve lise fırsatı

    AA
    13.09.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:38

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde uygulanan "Sınır Tanımayan Eğitim Hizmeti Projesi" kapsamında, Bosna Hersek vatandaşları ile bu ülkede yaşayan Türklere, Türkiye'de denkliği bulunan ortaokul ve lise diploması alma imkanı tanınıyor.

    Açık ortaokul ve lise okumak isteyenler, 17 Eylül Pazar gününe kadar başkent Saraybosna'daki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Bürosu'na başvuru yapabilecek.     

    Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, ortaokul ve lise mezunu olamayan yetişkinlerin MEB tarafından gönderilecek kaynaklara çalışarak sınavlara hazırlanabilecekleri belirtildi.     

    Açıklamada, "Yılda üç kez Saraybosna'da yapılacak sınavlara katılarak Türk eğitim sistemindeki açık ortaokul veya açık liseden mezun olabilirler" denildi.     

    Ayrıca, örgün eğitimlerine devam eden Bosna Hersek vatandaşlarının da açık öğretime kayıt yapma hakkı bulunduğu belirtilirken, söz konusu öğrencilerin yılda iki kez yapılacak sınavlara katılmaları gerektiği ifade edildi.     

    İkinci dil olarak Türkçeyi seçen öğrenciler için bu okulları okumanın iyi bir fırsat olduğu vurgulanan açıklamada, açık öğretimden alınan diplomaların örgün öğretimle aynı özellik ve haklara sahip olduğu belirtildi.     

    "Avrupa'dan da Türk eğitim sistemindeki açık ortaokul ve lise mezunu olabilirsiniz" sloganıyla başlatılan projenin ayrıntıları ile Türk ve Bosna Hersek vatandaşlarının kayıt işlemleri için gerekli belgelere saraybosna.meb.gov.tr internet sitesinden ulaşabilecekleri belirtildi.     

     

     

     

     

     

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , Bosna Hersek , Anadolu Üniversitesi
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