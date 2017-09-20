Bosch'tan geniş coğrafyada çalışan şirketlere özel Bina Entegrasyon Sistemi

Bosch, kendi geliştirdiği Bina Entegrasyon Sistemi (BIS) yazılımına, merkezi kart yönetimi ve sistemin genel esnekliğini artıran yeni bir güncelleme (BIS 4.4) sundu.

BIS merkezi kart yönetimi işlevselliği, kurumsal güvenlik operatörlerinin kart sahiplerini merkezi olarak oluşturma, güncelleştirme ve silmesini sağlarken, aynı zamanda yetkileri atamaları ve iptal etmelerine de olanak sunuyor. BIS 4.4 ile birlikte operatör -tıpkı bir metro sistemindeki istasyonlar ağında olduğu gibi- bağlı olan her noktadaki erişim etkinliklerini ve alarmları merkezi olarak kontrol edebiliyor. Yeni yazılım, genellikle coğrafi olarak farklı konumlarda çalışan dünya genelindeki üretim ve enerji tesisleri için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Kayıtlar çift taraflı tutuluyor



BIS 4.4 sayesinde, tüm çoklu mevki kart sahibi bilgisi ve erişim izinleri merkezi sunucuda oluşturuluyor, tüm bağlı olan mevkilerin sunucularında da bu verilerin bir kopyası bulunuyor. Bu, aynı kart sahibi bilgisinin tüm konumlarda mevcut olmasını sağlıyor. Bağlı olan mevkilerdeki tüm erişim etkinlikleri ayrıca merkezi izleme için merkezi sunucuya kopyalanıyor.

BIS, üç katmanlı mimarisiyle işletimin devamlılığını sağlıyor. Üç katman, Ana Erişim Denetleyicisinin (MAC), bir yönetim yazılımına ihtiyaç duymaksızın birden çok Modüler Kontrol ünitesindeki (AMC'ler) erişim senaryolarını yönetmesini sağlıyor. BIS 4.4, bu üçüncü katmanı bir yedek Ana Erişim Denetleyicisi sunucusuyla daha da geliştiriyor, böylelikle iletişim anasistemi arıza yaptığında dahi merkezi güvenlik operasyonu devam edebiliyor. Muhtemel olmayan bir sunucu arızası halinde, yedek sunucu operasyonları devralabiliyor ve tüm yerel AMC'lerle iletişim kurabiliyor. Bu, yetkili personelin bir MAC arızası durumunda kusursuz ve kesintisiz erişim sahibi olmasını sağlıyor, ayrıca merkezileştirilmiş güvenlik personelin tam erişim kontrolüne sahip olmaya devam ediyor.

Söz konusu artırılmış mukavemet, özellikle dağıtılmış sistemlerde, kritik altyapıdaki sistemlerde veya 7/24 tam işlevsellik gerektiren üretim tesislerinde yararlı oluyor.

Daha verimli lisans yönetimi



Yeni yazılım sürümü ayrıca daha verimli bir lisans yönetimi sağlıyor. Tüm kart sahibi verileri ve erişim yetkileri merkezi bir sunucuda depolanıp korunduğu ve bağlı olan yerel mevki sunucularında bir kopyası bulunduğu için veri duraksız iletilebiliyor. Böylelikle verilerin tekrar edilmesinin önüne geçilerek, optimum lisans gereklilik tahminleri garantileniyor.

BIS kullanıcı arayüzünün hali hazırda desteklediği 12 dile ek olarak, BIS 4.4 Orta Doğu'daki kullanıcıları için Arapça Operatör Kullanıcı Arayüzü ile birlikte dil desteğini genişletiyor.