Bosch yüz binlerce bulaşık makinesini geri çağırıyor

ABD Tüketici Ürün Güvenlik Komisyonu (CPSC) 20 Ekim tarihinde yaptığı duyuru ile 400.000 üniteyi aşırı ısınan güç kablolarından kaynaklı olarak geri çağırdı.

Sorunlu kabloların yağın ve mal harasına sebep olduğu beş olay bulunmakta ancak CPSC'nin söylediğine göre henüz bir yaralanma yaşanmış değil. Etkilenen ürünler, yukarıda belirtilen dört markanın Ocak 2013 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında satılan ünitelerini içeriyor.





Eğer bu zaman dilimi içerisinde bir bulaşık makinesi aldıysanız, etkilenen modelleri incelemek isteyebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz bulaşık makinesinin model numarasını ise iç kapı panelinde veya yan panelde bulabilirsiniz. Etkilenen modellerin sadece ABD'de bulunup bulunmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmış değil ancak şimdilik tek geri çağrı ABD'de yapılmış gibi gözüküyor.