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    Boşanmış kişilerin 'hayatta kalma' oranı daha düşük

    BBC Türkçe
    29 Ağustos 2017 - 10:17Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 10:17

    İngiltere'de yaklaşık 1 milyon hasta üzerinde yürütülen araştırmada, boşanmış kişilerin kalp krizi geçirdikten sonra hayatta kalma oranlarının, partneri olan hastalara kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıktı.

    Daily Telegraph'ın yer verdiği araştırmaya göre eşi olan hastaların hayatta kalma oranı, bekar hastalarınkinden çok daha yüksek.
    Hayatta kalma oranı en düşük hastalar ise boşanmış olanlar. Bu gruptaki hastaların ölüm oranı evlilere kıyasla yüzde 16, bekarlara kıyasla ise yüzde 9 daha fazla.

    İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastaları üzerinde 13 yıl boyunca yürütülen çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barcelona kentindeki Kardiyoloji Topluluğu Kongresi'nde paylaşıldı.

    Kalp uzmanları bu farkın, partnerlerin kalp krizi sonrası tedavi sürecinde verdiği destekle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre partneri olan hastalar kendilerine daha iyi bakıp, ilaçlarını daha düzenli alıyor.

    Buna ek olarak boşanmanın, kişi üzerinde yarattığı stresin de hastaları olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.
    İngiltere'de her yıl ortlaama 200 bin kişi kalp krizi geçiriyor, bunlardan 70 bini hayatını kaybediyor.

    Etiketler: kalp , krizi , ingiltere
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