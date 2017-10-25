Boşanmış aile çocuklarına gerçek aşkı anlatmanın 5 yolu

Kendilerine bakmayı öğrenirler
Genellikle boşanma durumu, çocukların daha fazla sorumluluk almasına neden olur. Onlar bu süreçte, programlarını ve eşyalarını nasıl düzenleyeceklerini öğrenirler. Evin bütçesine daha erken yardımcı olabilir veya iş hayatına daha erken girebilirler. Bütün bunlar, kulağa hoş gelmese de, aslında onların benlik duygularının güçlenmesini sağlar. Bu sayede, yetişkinler olarak, kariyerlerini ileriye taşımak, kalplerinin sesini dinlemek ve mutlu bir aşk ilişkisi kurmak için kendilerine daha fazla güvenirler.
Ders 1: Gerçek aşk, kendi oksijen maskesini kendi takar; böylece sizin için elimden geleni yapabiliyorum.
Benlik saygısını öğrenirler
Bazen bir boşanmanın nedeni, geleceğimiz için kendimize saygı göstermek istememiz olabilir. Çocuklarımız da bu süreçte, tek bir ebeveyn olarak yaptıklarımızı; başka şeylere kendimizi vermek için gösterdiğimiz çabayı ve çektiğimiz zorlulukları görerek; benlik saygısı ne demekmiş tam anlamıyla öğrenirler. Ve ebeveynler, kendi mutlulukları için tek başlarına ayağa kalktıklarında, çocuklar aslında herkesin mutluluğunun önemli olduğunu öğrenirler.
Ders 2: Gerçek aşk, benlik saygısı ve karşılıklı saygı üzerine kuruludur.
Problemleri sakince nasıl çözebileceklerini öğrenirler
Boşanma sebebiyle çocuklar başka bir eve götürülürken organize ve esnek olunmalıdır. Çünkü sonuç ne olursa olsun onların istemediği bir şey olacaktır. Bir de bu karışıma zamanla başka üvey kardeşler eklenince, çocuklar birlikte yaşamayı ve potansiyel olarak farklı ebeveynlik stillerini öğrenmek durumunda kalırlar. Uzlaşmayı sağlamak, her zaman en önemlisidir. Çünkü problemleri, saygılı bir şekilde çözmek daima mümkündür.
Ders 3: Gerçek aşk, birbirine güvenerek farklılıkları kabul etmek ve engelleri aşmak demektir.
Kaliteli zaman geçirmenin anlamını öğrenirler
Boşanmak, bir çeşit ebeveynlik paylaşımı anlamına gelir. Çocuklar her iki ebeveynle de kalite zaman geçirmenin önemini öğrenirler. Çünkü çocuklar, anne ve babaları boşandıktan sonra onlarla daha önce olduğundan daha kaliteli vakit geçirebilirler. Sonuç olarak; gelecekte de bir ebeveyn olarak kaliteli zaman konusu üzerine daha fazla eğileceklerdir.
Ders 4: Gerçek aşk, verici ve özenlidir.
Esnek olmayı öğrenirler
Boşanma sırasında ve sonrasında, çocuklar duygusal olarak daha fazla ayrıntının üzerinde dururlar. Ama bu aynı zamanda onların duygusal anlamda güçlenmesini sağlar. Çocuklar bu süreçte, hayatta kötü şeyler olabileceğini ve buna katlanılabileceğini öğrenirler. Geçmişte de çeşitli zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Ama bu, gerçek aşka dahildir.
Ders 5: Gerçek aşk hayatın zorluklarını kabul eder ve bunların üstesinden en iyi birlikte gelineceğini bilir.
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