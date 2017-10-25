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Boşanmış aile çocuklarına gerçek aşkı anlatmanın 5 yolu

Çiftlerin bir arada kalmak için birçok iyi nedeni olabileceği gibi, yollarını ayırmak için de birçok haklı nedeni olabilir. Şüphesiz, kendimiz ve ailemiz için en iyi kararı, yalnızca biz verebiliriz. Ancak sağlıksız bir evlilik söz konusu olduğunda, sadece çocuklar için bir arada kalmanın, onlara iyilikten çok zarar verebileceğini de unutmamak lazım. Çünkü o süreç içinde yaşadığımız her şeye; savaşmak ya da güçsüz olmak, yalnız hissetmek; çocuklarımız birebir tanık oluyorlar ve sürekli olarak bizi izliyorlar. Bu nedenle, boşanmak aslında çocuklarımız için dünyanın sonu değil. Bu durum, çocukları her zaman olumsuz etkileyecek diye bir şey yok! İnanın, bu tatsız olaydan," gerçek sevgi" gibi iyi şeyler de çıkabiliyor. Çünkü sağlıksız bir evliliği sonlandırırken, çocuklarımıza gerçek aşkla ilgili birçok hayat dersi de veriyoruz aslında... İşte o derslerden bazıları...

Kaynak: Doğan Burda
25.10.2017 - 12:10 | Son Güncelleme :

Kendilerine bakmayı öğrenirler

Genellikle boşanma durumu, çocukların daha fazla sorumluluk almasına neden olur. Onlar bu süreçte, programlarını ve eşyalarını nasıl düzenleyeceklerini öğrenirler. Evin bütçesine daha erken yardımcı olabilir veya iş hayatına daha erken girebilirler. Bütün bunlar, kulağa hoş gelmese de, aslında onların benlik duygularının güçlenmesini sağlar. Bu sayede, yetişkinler olarak, kariyerlerini ileriye taşımak, kalplerinin sesini dinlemek ve mutlu bir aşk ilişkisi kurmak için kendilerine daha fazla güvenirler.

Ders 1: Gerçek aşk, kendi oksijen maskesini kendi takar; böylece sizin için elimden geleni yapabiliyorum.

Boşanmış aile çocuklarına gerçek aşkı anlatmanın 5 yolu

Benlik saygısını öğrenirler

Bazen bir boşanmanın nedeni, geleceğimiz için kendimize saygı göstermek istememiz olabilir. Çocuklarımız da bu süreçte, tek bir ebeveyn olarak yaptıklarımızı; başka şeylere kendimizi vermek için gösterdiğimiz çabayı ve çektiğimiz zorlulukları görerek; benlik saygısı ne demekmiş tam anlamıyla öğrenirler. Ve ebeveynler, kendi mutlulukları için tek başlarına ayağa kalktıklarında, çocuklar aslında herkesin mutluluğunun önemli olduğunu öğrenirler.

Ders 2: Gerçek aşk, benlik saygısı ve karşılıklı saygı üzerine kuruludur.

Boşanmış aile çocuklarına gerçek aşkı anlatmanın 5 yolu

Problemleri sakince nasıl çözebileceklerini öğrenirler

Boşanma sebebiyle çocuklar başka bir eve götürülürken organize ve esnek olunmalıdır. Çünkü sonuç ne olursa olsun onların istemediği bir şey olacaktır. Bir de bu karışıma zamanla başka üvey kardeşler eklenince, çocuklar birlikte yaşamayı ve potansiyel olarak farklı ebeveynlik stillerini öğrenmek durumunda kalırlar. Uzlaşmayı sağlamak, her zaman en önemlisidir. Çünkü problemleri, saygılı bir şekilde çözmek daima mümkündür.

Ders 3: Gerçek aşk, birbirine güvenerek farklılıkları kabul etmek ve engelleri aşmak demektir.

Boşanmış aile çocuklarına gerçek aşkı anlatmanın 5 yolu

Kaliteli zaman geçirmenin anlamını öğrenirler

Boşanmak, bir çeşit ebeveynlik paylaşımı anlamına gelir. Çocuklar her iki ebeveynle de kalite zaman geçirmenin önemini öğrenirler. Çünkü çocuklar, anne ve babaları boşandıktan sonra onlarla daha önce olduğundan daha kaliteli vakit geçirebilirler. Sonuç olarak; gelecekte de bir ebeveyn olarak kaliteli zaman konusu üzerine daha fazla eğileceklerdir. 

Ders 4: Gerçek aşk, verici ve özenlidir.

Boşanmış aile çocuklarına gerçek aşkı anlatmanın 5 yolu

Esnek olmayı öğrenirler

Boşanma sırasında ve sonrasında, çocuklar duygusal olarak daha fazla ayrıntının üzerinde dururlar. Ama bu aynı zamanda onların duygusal anlamda güçlenmesini sağlar. Çocuklar bu süreçte, hayatta kötü şeyler olabileceğini ve buna katlanılabileceğini öğrenirler. Geçmişte de çeşitli zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Ama bu, gerçek aşka dahildir.

Ders 5: Gerçek aşk hayatın zorluklarını kabul eder ve bunların üstesinden en iyi birlikte gelineceğini bilir.

Boşanmış aile çocuklarına gerçek aşkı anlatmanın 5 yolu

Etiketler: boşanmış aile çocukları , Hayat
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