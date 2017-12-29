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    Boşanınca mangal partisi verdi

    Halil ÖZÇOBAN (DHA)
    29.12.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Bursa'da market işleten Tuğba Doğan Gürsoy (28), 8 yıl önce severek evlendiği Uğur Gürsoy'a kendisini aldattığı iddiasıyla açtığı davada boşanmalarına karar verilince balonla süslediği otomobilinin önü ve arkasına, 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor, boşandım mutluyum' diye yazdırdı. Genç kadın arkadaşlarına mangal partisi verdi.

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    • 1.5 yıl sonra boşanınca mangal partisi verdi...
    • 1.5 yıl sonra boşanınca mangal partisi verdi...
    • 1.5 yıl sonra boşanınca mangal partisi verdi...
    • 1.5 yıl sonra boşanınca mangal partisi verdi...

    Merkez Nilüfer ilçesinde market işleten Tuğba Doğan Gürsoy 09.09.2009 tarihinde 2 yıl nişanlı kaldığı Uğur Gürsoy ile evlendi. Evliliklerinden çocukları olmayan Tuğba Doğan Gürsoy, 1.5 yıl önce kendisini aldattığı iddiasıyla eşi hakkında Bursa 7'nci Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açıp, annesinin evine yerleşti.

    Gürsoy  çiftinin tartışmalı geçen duruşmaları hakimin dün verdiği boşanma kararı ile sonuçlandı. Boşandığını öğrenen Tuğba Doğan, mutluluğunu balon ile süslediği otomobilinin önüne 'Boşandım mutluyum'  arkasına ise 'Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor. Buna sen de dahilsin. Boşandım mutluyum' yazısı yazdırıp şehir turu yaparak kutladı. Tuğba Doğan, ayrıca arkadaşlarıyla da boşanmayı kutlayıp mangal partisi yaptı.

    Şu anda boşandığı için dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu belirten Tuğba Doğan, "1.5 yıldır bugünü bekliyordum. Boşandığım gün arabamı  süsleyeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum. Aynı günün akşamı ise arkadaşlarıma mangal  ziyafeti verdim" dedi.

    Mangal partisi verdi... Fotoğraflar...Mangal partisi verdi... Fotoğraflar...

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